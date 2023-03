Premier: mam nadzieję, że w czasie miesiąca-dwóch miesięcy TK zajmie się ustawą o Sądzie Najwyższym

Mam nadzieję, że w czasie miesiąca-dwóch miesięcy Trybunał Konstytucyjny zajmie się ustawą o Sądzie Najwyższym - mówił premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, w stanowisku przekazanym do TK, rząd stwierdza, że ustawa o SN jest konstytucyjna.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Morawiecki podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów został zapytany, kiedy spodziewa się terminu rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym ws. ustawy o Sądzie Najwyższym oraz czy ma gwarancję, że jeżeli ustawa będzie konstytucyjna, to do Polski popłyną środki z Krajowego Planu Odbudowy.

"Termin rozprawy zależy wyłącznie od Trybunału Konstytucyjnego" - odpowiedział premier. "Mam nadzieję, że w krótkim czasie miesiąca-dwóch miesięcy ta sprawa zostanie podjęta" - dodał.

"Jaki będzie werdykt Trybunału Konstytucyjnego? Nie mam żadnego pojęcia, natomiast my przedstawiliśmy nasze stanowisko rządu i - o ile wiem Sejm przedstawia to stanowisko dosłownie dzisiaj bądź jutro ono zostanie skierowane do Trybunału Konstytucyjnego - i ono jest jednoznaczne w takim sensie, że stwierdza zgodność przepisów ustawy z Konstytucją RP, ale nie nam ostatecznie o tym rozstrzygać" - dodał.

Morawiecki zwrócił też uwagę, że podczas posiedzenia komisji LIBE (Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego) unijny komisarz ds. wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders zapewnił, że ustawa o SN wypełnia oczekiwania Komisji Europejskiej, ale pewność, czy środki zostaną Polsce wypłacone będziemy mieli wtedy, kiedy zostanie złożony pierwszy wniosek. "Mam nadzieję, że nie będzie już żadnych przyczyn, aby blokować" - powiedział szef polskiego rządu.

Podczas konferencji premier był pytany, czy według niego - za tym, że Trybunał Konstytucyjny nie może bądź nie chce rozpatrzeć noweli ustawy o SN - mogą stać "ludzie Zbigniewa Ziobry, albo on sam". "Myślę, że jest to pytanie z gatunku spekulacji politycznych, personalnych, które jest raczej nieuprawnione. Ja nie mam żadnej wiedzy w tej sprawie i jestem przekonany, że sędziowie TK podejmują decyzje w sposób absolutnie niezależny" - podkreślił szef rządu. "I mam nadzieję, że niezależnie od tego, czy ktoś jest przeciw, czy za tą ustawą, przystąpi do analizy tej ustawy odesłanej przez prezydenta do TK, i podejmie jak najszybciej decyzje" - powiedział premier.

"Ta niepewność i zawieszenie też bardzo nam szkodzi i dlatego tylko apeluję o to, żeby stało się to jak najszybciej, ale oczywiście wpływu na to nie mam żadnego" - oświadczył szef rządu.

Na uwagę, że "wiadomo jaki jest skład Trybunału i jaka jest przeszłość tych ludzi, którzy dzisiaj tam zasiadają" i że jednak jest wewnątrz TK spór, który może mieć podłoże polityczne, premier odparł, że jest "trochę tak, jak z komisarzami Komisji Europejskiej, tak jest też z sędziami Trybunału". Niezależnie od tego, kto ma jaką przeszłość, wchodząc do danej instytucji zakłada niejako +nowy kapelusz+ i decyduje w sposób obiektywny według obowiązujących przepisów" - zaznaczył.

Uchwalona w styczniu nowelizacja ustawy o SN, autorstwa PiS, ma - według autorów - wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków z Krajowego Planu Odbudowy. Jednak 10 lutego br. - po tym, jak ustawa trafiła na biurko prezydenta - Andrzej Duda poinformował, że podjął decyzję o skierowaniu nowelizacji do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli prewencyjnej. Jednocześnie zaapelował wtedy do sędziów TK, by niezwłocznie zajęli się sprawą.

W opublikowanym kilkanaście dni później wniosku prezydenta Dudy do TK zakwestionowane zostały zasadnicze zapisy nowelizacji o SN, w tym te o tzw. teście niezależności sędziego oraz o przekazaniu spraw dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów do NSA, a także vacatio legis noweli określona na 21 dni.

Obszerne, liczące blisko 100 stron, stanowisko Prezesa Rady Ministrów - jako pierwsze z pisemnych stanowisk, które powinny być złożone do tej sprawy - pojawiło się na stronie TK. Dokument jest datowany na 24 marca br.

Stanowiska w sprawie powinni przedstawić jeszcze Prokurator Generalny oraz Sejm. TK nie wyznaczył na razie terminu rozpoznania tej sprawy. Trybunał powinien zająć się wnioskiem prezydenta w pełnym składzie. Do przeprowadzenia rozprawy w pełnym składzie niezbędne jest zebranie się co najmniej 11 sędziów TK.