Premier: Mamy coraz większy udział kobiet na rynku pracy

Mamy coraz większy udział kobiet na rynku pracy - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki na konferencji Polka XXI wieku. Dodał, że w Polsce jest najwyższy w Unii Europejskiej współczynnik kobiet na stanowiskach menadżerskich, bo wynosi on 43,7 proc.

Premier mówił w czasie swojego wystąpienia m.in. o sytuacji zawodowej kobiet. "Mamy w Polsce najwyższy w Unii Europejskiej współczynnik kobiet na stanowiskach menadżerskich - 43,7 proc. To nie jest żaden efekt dyrektyw europejskich, ani parytetów, ani narzucanych rozwiązań przez jakikolwiek rząd. To zawdzięczacie szanowane panie właśnie sobie - swojej wytrwałości, swojej determinacji" - podkreślił Mateusz Morawiecki.

"Mamy także coraz większy udział kobiet na rynku pracy. Tutaj już przyłożyliśmy do tego rękę, ponieważ potroiliśmy liczbę miejsc dla dzieci w żłobkach" - powiedział. Morawiecki zapewnił, że dzięki temu kobiety mogą być bardziej aktywne społecznie i zawodowo. Dodał, że liczba miejsc w żłobkach jest zwiększana cały czas.

"Nasz rząd musi - ja przede wszystkim - uderzyć się w pierś, bo mamy na poziomie ministrów konstytucyjnych cztery panie, ale za to muszę powiedzieć, że zajmujących kluczowe stanowiska" - powiedział.

"Myślę, że szanowne panie, nasze mamy, babcie, żony, siostry, córki doceniają to, że dzisiaj ok. od 8 do 10 tys. zł rocznie na każde dziecko jest przeznaczane w różnych programach: od rodzinnego kapitału opiekuńczego, przez 500 plus, przez wyprawkę, przez Mama 4 plus i różne inne programy, które są już dzisiaj prawem nabytym, dobrem, które na pewno zostanie z nami. Przynajmniej tak głęboko wierzę" - powiedział.

Morawiecki ocenił, że kilka lat temu matki, które wychowywały swoje dzieci "miały o wiele trudniejsze zadanie, bo państwo abdykowało z polityki społecznej".