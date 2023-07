Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński odwiedzą w niedzielę Połajewo w Wielkopolsce

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier, szef PiS Jarosław Kaczyński w najbliższą niedzielę odwiedzą Wielkopolskę, gdzie wezmą udział w pikniku rodzinnym PiS w miejscowości Połajewo - poinformowało w środę Prawo i Sprawiedliwość.

W niedzielę na stadionie w Połajewie (woj. wielkopolskie) odbędzie się piknik rodzinny Prawa i Sprawiedliwości z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. To kolejne spotkanie w ramach akcji "Z miłości do Polski".

Jak informuje organizator, wydarzenie rozpocznie się o godz. 13 i będzie transmitowane w mediach społecznościowych.

8 lipca prezes PiS zainaugurował wakacyjną serię spotkań z Polkami i Polakami na piknikach. "To nieco luźniejsza formuła, możliwość rozmów i dyskusji, niekoniecznie w świetle kamer, o oczekiwaniach naszych obywateli na przyszłość" - mówił wówczas PAP rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek.

W ramach akcji czołowi politycy Zjednoczonej Prawicy w kolejne weekendy uczestniczą w różnego rodzaju festynach, piknikach i wydarzeniach na otwartej przestrzeni w całej Polsce. "Już tradycją stało się, że nasze założenia programowe wykuwają się na bazie rozmów i debat z Polakami. Dlatego ta akcja jest swoistą kontynuacją działań podjętych w ramach trasy +Przyszłość to Polska+ i +Ula Programowego+. Hasło, jakie będzie nam przyświecało podczas tych spotkań, to: +Z miłości do Polski+" - podkreślił wówczas Bochenek.