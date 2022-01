Premier Mateusz Morawiecki spotka się w środę z szefem łotewskiego rządu

Unijna polityka energetyczna i klimatyczna, reforma zasad fiskalnych oraz wzmacnianie odporności UE, a także wyzwania w zakresie polityki wschodniej i bezpieczeństwo regionalne - znajdą się wśród tematów środowej rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z szefem łotewskiego rządu Artursem Kriszjanisem Karinszem.

Spotkanie obu premierów odbędzie się w środowe przedpołudnie w Warszawie. Ok. godz. 11 planowane jest ich spotkanie z mediami.

Podczas spotkania premierzy mają omówić bieżące kwestie z zakresu agendy Unii Europejskiej, w tym kwestie polityki energetycznej i klimatycznej UE, reformę zasad fiskalnych oraz wzmacnianie odporności Wspólnoty. Omówią też sprawy dwustronne i regionalne, w szczególności wyzwania w zakresie polityki wschodniej i bezpieczeństwa regionalnego.

"W kontekście polityki energetycznej i cen energii, Polska wskazuje na potrzebę pilnej reformy unijnego systemu handlu zezwoleniami na emisje (EU ETS). System ten ma przełożenie na niekorzystne zmiany cen energii na rynkach europejskich i rosnące ubóstwo energetyczne, w szczególności w regionie Europy Środkowej" - przekazał rzecznik rządu Piotr Müller.

Zwrócił też uwagę, że w ostatnim czasie zauważalny jest trzykrotny wzrost cen ETS w porównaniu z zeszłym rokiem, a w ciągu ostatnich czterech lat - dziesięciokrotny.

Rzecznik rządu przypomniał ponadto, że w połowie grudnia ub.r. Rada Europejska wezwała do wzmocnienia gotowości, zdolności do reagowania Wspólnoty na sytuacje kryzysowe oraz do budowania i monitorowania odporności na kryzysy. "Polska podkreśliła konieczność mobilizacji wszelkich dostępnych instrumentów w ramach różnych polityk, w celu podniesienia odporności UE, zarówno na kryzysy gospodarcze, jak i zagrożenia hybrydowe, w tym cyberataki i dezinformację" - wskazał Müller.

Premierzy podczas spotkania poruszą też temat polityki wschodniej i bezpieczeństwa regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Ukrainie i Białorusi.

"Na przestrzeni ostatnich miesięcy reżim Alaksandra Łukaszenki nasila wobec Unii Europejskiej działania o charakterze wojny hybrydowej poprzez organizowanie nielegalnej migracji przy udziale służb białoruskich. Działania te mają doprowadzić do destabilizacji sytuacji politycznej i zagrozić bezpieczeństwu Polski, jej sąsiadów i całej Unii Europejskiej" - stwierdził Müller.

Dodał też, że Rosja wywiera rosnącą presję na Ukrainę poprzez zaangażowanie militarne wokół ukraińskiej wschodniej granicy. W tym kontekście zwrócił uwagę, że na poligonach w obwodach graniczących z Ukrainą rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe, w których biorą udział tysiące rosyjskich żołnierzy.

Premierzy Polski i Łotwy mają również rozmawiać o kwestiach dwustronnych i regionalnych, w tym m.in. związanych ze współpracą infrastrukturalną i elektroenergetyczną oraz wspólnymi działaniami w ramach Inicjatywy Trójmorza.

Müller zaznaczył, że w tym roku w Rydze odbędzie się 7. Szczyt Trójmorza i Forum Biznesu. Dodał, że strona łotewska koncentruje się na współpracy gospodarczej wokół konkretnych projektów transportowych, tj. Rail Baltica, Via Baltica oraz energetycznych, zwłaszcza ze źródeł odnawialnych. "Łotwa kładzie nacisk na współpracę cyfrową (5G) i na poszukiwanie prywatnego kapitału na ich finansowanie. Szczyt w Rydze będzie okazją do podkreślenie orientacji europejskiej i transatlantyckiej tej formy współpracy" - ocenił rzecznik rządu.