Premier Meloni: jest kwestią podstawową, aby PiS nadal stał na czele tego kraju

Jest kwestią podstawową, aby PiS i premier Mateusz Morawiecki nadal stali na czele tego kraju, ponieważ jest to w dobrym interesie nie tylko naszej rodziny politycznej, ale też w interesie całej Europy - mówiła w środę w Warszawie premier Włoch Georgia Meloni.

Premier Meloni wraz szefem polskiego rządu Mateuszem Morawieckim wzięli udział w panelu pt. "Przyszłość Unii Europejskiej", który został zorganizowany w Warszawie w ramach spotkania grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Meloni podczas wystąpienia nawiązywała do wyborów parlamentarnych we Włoszech, które wygrało jej ugrupowanie - Bracia Włosi. Jak mówiła, to zwycięstwo "wysłało bardzo ważny przekaz - siły i nadziei dla konserwatystów".

Zwracała uwagę, że obecnie w Radzie Europejskiej mamy trzech konserwatywnych premierów. "Dzięki temu możemy wspólnie pracować na rzecz realizacji naszej wizji świata" - mówiła.

Meloni zaznaczyła, że niesie to też przekaz nadziei, gdyż - jak mówiła - mainstreamowa narracja na temat konserwatystów jest fałszywa. Przypomniała, że podczas kampanii wyborczej we Włoszech wskazywano, że kiedy wygrają Bracia Włosi, to stanie się wszystko co najgorsze, gospodarka się zawali, a kraj będzie izolowany.

Tymczasem - podkreśliła - od wyborów minęło osiem miesięcy, a Włochy są szanowanym państwem na scenie międzynarodowej, a jednocześnie są w stanie bronić swoich interesów narodowych. Jak dodała, dane gospodarcze wskazują, że jej kraj rozwija się szybciej niż Francja i Niemcy.

"To zadaje kłam narracji, która panowała wcześniej. Mam nadzieję, że ten przykład daje nadzieję, która się upowszechni w Europie" - powiedziała Meloni nawiązując do zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego, czy parlamentarnych w Polsce.

"Nam bardzo zależy, jest kwestią podstawową, aby i PiS i premier Mateusz Morawiecki nadal stali na czele tego kraju, ponieważ jest to w dobrym interesie nie tylko naszej rodziny politycznej, ale też w interesie całej Europy" - oceniła.

W tym kontekście wskazała na działania Polski, jeśli chodzi o rosyjską inwazję na Ukrainę. "Uważam, że Europa powinna podziękować Polsce za jej pracę w ciągu ostatnich miesięcy" - podkreśliła.

Meloni oceniła też, że należy pracować nad wzmocnieniem EKR, by grupa uzyskała jak najsilniejszą pozycję w nadchodzących wyborach europejskich. Jak mówiła, wyzwania, które stoją przed Europą wymagają podejścia pragmatycznego, konserwatywnego i kompleksowego.