Premier: miarą suwerenności jest zdolność do obrony naszego terytorium

Miarą suwerenności jest zdolność do obrony naszego terytorium i to nasi funkcjonariusze robią znakomicie - mówił w centrum prasowym na polsko-białoruskiej granicy premier Mateusz Morawiecki. Cała Polska jest z was dumna, dziękujemy, że służycie Rzeczypospolitej - podkreślił.

Na konferencji prasowej w Popławcach (Podlaskie) premier wskazał, że granica polsko-białoruska oddziela dyktaturę od demokracji. "Ona oddziela normalne państwo, które troszczy się o swoich obywateli od państwa, które używa obywateli innych państw jako żywych tarcz" - powiedział.

Jak dodał, o tym, jak bronić polskiej granicy, rozmawiał w poniedziałek z polskimi żołnierzami. "Granica jest coraz bardziej szczelna. Wkrótce rozpoczynamy budowę infrastruktury, zapory, która jest skutecznym - jak wiemy to z przykładów innych państw - narzędziem obrony" - mówił Morawiecki.

Premier podkreślał ponadto, że część migrantów wraca już na Bliski Wschód. "Jest szansa na to, że reżim się cofnie. Ale to, co jest w głowie Łukaszenki i jego mocodawcy z Kremla, tego oczywiście nie wiemy. Musimy liczyć się z najgorszymi scenariuszami" - wskazał.

Morawiecki poinformował, że na granicę dotarł wszelki niezbędny sprzęt. "W porównaniu do tego, co widziałem dwa tygodnie temu, wiem, że to wyposażenie jest jeszcze lepsze" - powiedział. Zapewnił również, że nikt z żołnierzy nie śpi już w namiotach. "Wszyscy są ulokowani albo w kontenerach, albo w różnych miejscach przy granicy. Wykorzystywane są hotele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne" - wymieniał.

"Miarą suwerenności państwa jest szczelność granicy, zdolność do obrony naszego terytorium. I to nasi funkcjonariusze robią znakomicie. Jesteśmy z nich dumni. Cała Polska jest z was dumna, drodzy żołnierze. Bardzo wam dziękujemy, że w ten trudny przedświąteczny czas jesteście na miejscu, służycie Rzeczypospolitej, służycie obronie naszych granic" - powiedział premier.