Premier: Mikołaj Kopernik patronuje nam w szukaniu prawdziwej, głębokiej wiedzy (aktualizacja)

Mikołaj Kopernik, który był jednym z absolutnie wyjątkowych odkrywców dzisiaj patronuje nam w tym, żeby szukać prawdziwej, głębokiej wiedzy, która ma nam dawać poszerzenie granic prawdy, granic poznania, ale także lepsze życie - budować lepszy świat - powiedział w Toruniu premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu wziął w poniedziałek udział w Światowym Kongresie Kopernikańskim w Toruniu.

Na początku swojego wystąpienia przypomniał, że toruński uczony był też odkrywcą zjawiska - opisanego jako Prawo Kopernika, zwane też Prawem Kopernika-Greshama - wypierania "waluty" lepszej przez gorszą, mniej wartą.

Współcześnie, jak ocenił, pogłębiona wiedza, "wiedza, która służy poszukiwaniu prawdy, poszukiwaniu nowych lądów, jak mawiał poeta, czasami jest wypierana przez harmider, hałas różnych naleciałości pseudowiedzy, która pojawia się w naszym życiu".

"I myślę, że Mikołaj Kopernik, który był rzeczywiście jednym z absolutnie wyjątkowych odkrywców, naukowców, można powiedzieć, że dzisiaj patronuje nam w tym, żeby odsiewać te ziarna od plew i żeby szukać tej prawdziwej, głębokiej wiedzy, która ma nam dawać poszerzenie granic prawdy, granic poznania, ale także lepsze życie, budować lepszy świat" - mówił Morawiecki.

"I niech ta wiedza, której uosobieniem jest ten toruńczyk - jak mawia pan prezydent Torunia: Mikołaj Kopernik-toruńczyk - niech on będzie patronem wspaniałej polskiej wiedzy, wiedzy która oby święciła takie sukcesy jak właśnie 500 lat temu święciła dzięki Mikołajowi Kopernikowi, wspaniałemu Polakowi, który rozsławił polskie imię na cały świat" - zaznaczył premier.

Podziękował również organizatorom kongresu i "wspaniałej młodzieży za to, że stara się wykorzystywać tę najtwardszą i najtrwalszą walutę jaką mamy, czyli wiedzę i wiarę w to, że wiedza i wiara razem mogą tworzyć lepszy świat".

Premier wziął udział w wydarzeniu towarzyszącym ŚKK w Muzeum Okręgowym w Toruniu, gdzie w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego zaprezentowano nowe zabezpieczenia Portretu Mikołaja Kopernika.

Umieszczenie obrazu w specjalnej konstrukcji, która zapewni jego trwałość, bezpieczeństwo i umożliwi częstszą ekspozycję dla zwiedzających było możliwe dzięki przeznaczeniu 0,5 mln zł z rezerwy Premiera.

Portret Mikołaja Kopernika od ok. 1594 roku do początku XX wieku znajdował się w Bibliotece Gimnazjum Akademickiego w Toruniu. Od odzyskania przez Polskę niepodległości do 1939 roku był przechowywany w Państwowym Gimnazjum Męskim im. Kopernika w Toruniu. Na przełomie lat 1944/45 próbowano go wywieźć do Niemiec, ale w 1945 roku został odnaleziony w składnicy w Wyrzysku. Obecnie prezentowany jest w Sali Mieszczańskiej toruńskiego Ratusza Staromiejskiego.

To obraz z XVI wieku, którego autor pozostaje nieznany. Dzieło powstało już po śmierci Kopernika. Odznacza się wysokim poziomem artystycznym, a zaprezentowany na nim wizerunek astronoma jest najbardziej rozpowszechnionym w świecie ikonograficznym. Jego prezentacja w nowym wydaniu związana jest z obchodami 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.