Premier: mimo różnic politycznych wierzę, że nasz naród potrafi się zjednoczyć wokół ważnych celów

Mimo różnic politycznych wierzę, że gdzieś w głębi nasz naród potrafi się zjednoczyć wokół ważnych celów, nadrzędnych zadań, nadrzędnych spraw - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że z okazji Święta Wojska Polskiego "zjednoczymy się pod biało-czerwoną flagą w podziwie".

Premier w transmisji live na Facebooku przypomniał o przypadającym we wtorek Święcie Wojska Polskiego.

Szef rządu wskazywał na jedność, jaka charakteryzowała polski naród w sierpniu 1920 roku. "Jestem przekonany, że nie doszłoby nie tylko do powstania niepodległej Polski, ale wielu innych krajów Europy Środkowej również nie byłoby, gdyby nie zwycięstwo - to, które lord D'Abernon nazwał jednym z 18 najważniejszych zwycięstw w historii świata. I to jest prawda" - powiedział premier.

Jak dodał, "wtedy nasz naród potrafił się zjednoczyć". "I ja dzisiaj, mimo tych różnic politycznych wierzę, że gdzieś w głębi nasz naród potrafi się zjednoczyć wokół ważnych celów, wokół nadrzędnych zadań, nadrzędnych spraw" - powiedział Morawiecki.

Podkreślił, że Święto Wojska Polskiego to nie tylko zwycięstwo oręża polskiego, ale także zwycięstwo polskiego zjednoczenia - politycznego i ponadnarodowego. Zaznaczył, że przypomni o tym także wtorkowa defilada.

"Jutrzejsza defilada to także skierowanie naszych myśli ku przyszłości, bo tak jak (Michaił) Tuchaczewski wzywał do zniszczenia Polski, tak dzisiaj, troszeczkę bardziej subtelnie, ale Putin i Łukaszenka również dążą do zniszczenia suwerennych państw, które leżą na granicach Białorusi, na granicach Rosji" - powiedział.

Dodał, że Polska stoi na drodze "wielkim planom rosyjskim do odbudowy imperium". "Jutro zjednoczymy się pod biało-czerwoną flagą w podziwie, bo ja będę na pewno podziwiał również tę najnowszą broń, którą udało nam się zakupić na całym świecie, ale również tę, którą wyprodukowaliśmy w naszych zakładach. Podziękujemy polskim żołnierzom za to, że strzegą, już dzisiaj, naszej wschodniej granicy i za to, że będą bronili, gdy zajdzie taka potrzeba, granic polskich z ogromną determinacją" - podkreślił Morawiecki.

13-15 sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca batalia wojny polsko-bolszewickiej, określana mianem Cudu nad Wisłą. Została rozegrana zgodnie z planem operacyjnym, który w oparciu o ogólną koncepcję Piłsudskiego opracowali szef sztabu generalnego Tadeusz Rozwadowski, płk Tadeusz Piskor i kpt. Bronisław Regulski. Bitwa Warszawska została uznana za osiemnastą przełomową bitwę w historii świata. Zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i zatrzymała rozprzestrzenianie się rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią.