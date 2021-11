Premier: Mochnacki patrzył na naród jako na całość

Maurycy Mochnacki patrzył na naród jako na całość, która składa się ze wszystkich grup, klas, warstw narodowych i tego przecież potrzebowaliśmy, to nas rozsadzało - mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki podczas mszy pogrzebowej działacza emigracyjnego.

W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie zakończyła się msza pogrzebowa Maurycego Mochnackiego, działacza emigracyjnego, uczestnika i kronikarza Powstania Listopadowego, którego szczątki sprowadzono w sobotę do kraju z Francji.

Podczas swojego wystąpienia podczas uroczystości szef polskiego rządu podkreślał, że Mochnacki był jednym z praojców polskiej niepodległości, a także praojcem polskiej solidarności. "To niesamowite, jak wspaniale potrafił inspirować swoich współczesnych, mimo tak trudnego czasu, w jakim przyszło mu żyć" - mówił Morawiecki.

"Maurycy Mochnacki mawiał, że +są czyny mądrzejsze od najgłębszego rozumowania+. Myślę, że warto, abyśmy i dzisiaj wzięli sobie do serca te jego przemyślenia, jego twórczości, jego spojrzenie na człowieka" - powiedział premier.

Morawiecki, odnosząc się do tego, że Mochnacki był praojcem polskiej solidarności, powiedział, że "w tamtym czasie, kiedy nie było to oczywiste, Mochnacki patrzył na naród jako na całość, która składa się ze wszystkich grup, klas, warstw narodowych i tego przecież potrzebowaliśmy, to nas rozsadzało".

Przypomniał, że na cmentarzu w Auxerre, gdzie został pochowany Mochnacki, leżą też jego towarzysze. "Dlatego w tym roku także odnowione zostały nagrobki generał Tomasza Konarskiego i majora Konstantego Parczewskiego - to także polscy bojownicy, bojownicy o wolność, o niepodległość za słuszną sprawę i nie możemy pozwolić na to, aby oni, nasi wspaniali bohaterowie, pozostowali anonimowi, musimy o każdym pamiętać, troszczyć się. Jesteśmy, mimo wszystko, stróżami naszych braci" - mówił Morawiecki.