Premier Mołdawii apeluje o przyjęcie jej kraju, Ukrainy i Gruzji do UE

Zwracamy się do państw członkowskich, aby przyjęły Mołdawię, Ukrainę i Gruzję do UE. Idziemy drogą modelu europejskiego - powiedziała w piątek w Warszawie premier Mołdawii Natalia Gavrilita. Zapewniła, że Mołdawia zrobi wszystko co możliwe, aby uzyskać członkostwo UE.

Szefowa mołdawskiego rządu po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim w Warszawie podziękowała za polską pomoc udzielaną jej państwu.

"Od momentu wybuchu wojny przyjmujemy uchodźców. Republika Mołdawii przyjęła już 390 tys. uchodźców. Prawie połowa uchodźców ukraińskich to dzieci. Populacja Mołdawii liczy 2,6 mln mieszkańców. Aż 4 proc. stanowią teraz uchodźcy. Zawsze mieliśmy otwarte granice dla wszystkich uchodźców" - powiedziała Gavrilita.

Podkreśliła, że Ukraina jest bardzo ważnym partnerem gospodarczym Mołdawii, a wojna wpłynęła na kondycję ekonomiczną jej państwa. "Codziennie musimy zmagać się z problemami. Wzrosły ceny. (...) Nasi przedsiębiorcy stracili dużo rynków zbytu" - mówiła.

Gavrilita zauważyła, że Mołdawia 3 marca złożyła wniosek o przygotowanie do kandydowania do uzyskania członkostwa w UE. Jak podkreśliła, jej kraj nie jest jeszcze do tego przygotowany. Zapewniła jednak, że Mołdawia zrobić wszystko, co możliwe w tej kwestii.

"Zwracamy się do państw członkowskich, aby przyjęły Mołdawię Ukrainę i Gruzję do UE. (..) Idziemy drogą modelu europejskiego. Spoglądamy na ten model europejski z wielka nadzieją. Mam nadzieję, że również Mołdawia będzie kiedyś pełnym członkiem UE" - zaapelowała Gavrilita.

Stwierdziła przy tym, że Polska jest dla Mołdawii wzorem państwa europejskiego. Podziękowała przy tym Polsce za udzielenie 20 mln długoterminowej pożyczki.