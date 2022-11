Premier Morawiecki: cieszę się z decyzji PE w sprawie Rosji; lepiej późno niż wcale

Premier Mateusz Morawiecki powiedział w czwartek, że cieszy go rezolucja Parlamentu Europejskiego uznająca Rosję za państwo sponsorujące terroryzm. To dobra decyzja, trochę spóźniona, ale lepiej późno niż wcale - mówił przed wylotem do słowackich Koszyc.

"Ostatnio z rzadka spływają z Parlamentu Europejskiego informacje, które mnie cieszą, które powodują, że jestem zbudowany stanowiskiem Parlamentu Europejskiego. To wczorajsze stanowisko było takie, które mnie cieszy, jest dobra decyzja" - powiedział premier podczas briefingu na lotnisku Okęcie tuż przed wylotem na szczyt Grupy Wyszehradzkiej.

"To jest decyzja, która przyszła trochę spóźniona, ale lepiej późno niż wcale" - zaznaczył szef rządu. Jego zdaniem dobrze się stało, iż "Parlament Europejski określił Rosję jako państwo terrorystyczne, ponieważ to również kształtuje opinię na Zachodzie, a to jest ważne".

Parlament Europejski w środę przyjął rezolucję uznającą Rosję za państwo sponsorujące terroryzm. Eurodeputowani wyrazili niezachwiane poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową oraz potępili nielegalną, niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresywną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.