Premier Morawiecki: decyzja Niemiec i USA w sprawie czołgów dla Ukrainy jest kluczowa

Decyzja Niemiec i USA w sprawie przekazania Ukrainie czołgów Abrams i Leopard jest kluczowa; może mieć wartość nie tylko symboliczną i psychologiczną, ale także strategiczną i militarną - podkreślał w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki był pytany podczas czwartkowego briefingu prasowego w Komorowie, jakie znaczenie dla dalszego przebiegu wojny rosyjsko-ukraińskiej będzie miała decyzja Niemiec i USA o przekazaniu Ukrainie czołgów Abrams i Leopard.

"Uważam, że decyzja o czołgach Abrams i Leopard jest bardzo ważną, kluczową decyzją, która może mieć wartość nie tylko symboliczną i psychologiczną, ale także ogromną wartość strategiczną i militarną" - ocenił.

Szef rządu podkreślał, że rośnie poziom determinacji wolnego świata dla obrony Ukrainy, co ocenił jako bardzo dobre zjawisko. Zwracał jednocześnie uwagę, że coś, co jeszcze sześć miesięcy temu było tematem tabu, dzisiaj staje się możliwe. "Coś, co było prawie niemożliwie jeszcze miesiąc temu, właśnie wczoraj stało się możliwe" - dodał.

Zdaniem szefa rządu, pokazuje to, jak ogromny sens ma dyplomacja oraz wszelkie dyskusje, prośby, a wręcz naciski i wskazania, jak ważne jest to, aby realnie pomóc żołnierzom ukraińskim bronić linii frontu, a w przyszłości wyprzeć rosyjskiego wroga z terytorium Ukrainy. "To jest fundamentalnie ważne" - podkreślił.

Premier mówił, że krok, na który zdecydowały się te państwa jest "bardzo ważny" i "zasadniczy". "Chciałbym, żeby był przełomowy i jest na to szansa" - powiedział oceniając, że będzie ona tym większa, im szerszym strumieniem do Ukrainy popłynął najnowocześniejsze czołgi. "Wierzę, że to jest możliwe" - oświadczył.

W środę po południu prezydent USA Joe Biden zadeklarował, że przekaże Ukrainie 31 czołgów M1 Abrams - tyle, ile wynosi 1 ukraiński batalion. Wcześniej w środę przekazanie swoich czołgów Leopard 2 - oraz zgodę na przekazanie ich przez sojuszników, w tym Polskę - zadeklarowały Niemcy.

Przekazanie kompanii czołgów Leopard 2 Ukrainie zadeklarował również prezydent Duda na początku stycznia we Lwowie. Wezwał wtedy, by inne państwa używające Leopardów 2 - to np. Niemcy, kraje skandynawskie, Hiszpania czy Portugalia - dołączyły do międzynarodowej koalicji w tej sprawie. W środę przekazanie nieokreślonej liczby Leopardów zadeklarowała Norwegia. Ponadto władze brytyjskie zadeklarowały przekazanie Ukrainie swoich czołgów Challenger 2.