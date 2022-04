Premier Morawiecki do szefowej KE: mam nadzieję, że Komisja uruchomi znaczne fundusze na pomoc uchodźcom ukraińskim

Premier Mateusz Morawiecki wyraził w sobotę nadzieję, że Komisja Europejska uruchomi nowe, znaczne fundusze na pomoc ukraińskim uchodźcom. Szef polskiego rządu napisał o tym na Twitterze, kierując swoje słowa do przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen.

"Odnośnie Pani słów o ukraińskich uchodźcach - Polska jest zdecydowana udzielać naszym ukraińskim sąsiadom najlepszej możliwej pomocy. Mam nadzieję, że Komisja przyłączy się do naszych wysiłków, uruchamiając nowe, znaczne fundusze na ten cel" - napisał Morawiecki.

Von der Leyen powiedziała w sobotę w Warszawie na konferencji darczyńców na rzecz uchodźców "Stand Up For Ukraine": Jesteśmy tu dzisiaj dlatego, że chcemy świat zgromadzić wokół uchodźców wewnątrz i poza Ukrainą, aby wspierać ich. Mam nadzieję, że wiele osób do tego dołączy".