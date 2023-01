Premier Morawiecki: działając na rzecz pokoju, działamy by ocalić całą Europę

Działając na rzecz pokoju, działamy nie tylko po to, by ocalić suwerenność, niepodległość, integralność terytorialną Ukrainy; działamy po to, aby ocalić całą Europę - mówił we wtorek w Davos premier Mateusz Morawiecki podczas oficjalnego otwarcia Domu Polskiego.

Premier bierze udział w odbywającym się w szwajcarskim Davos Światowym Forum Ekonomicznym. Podczas oficjalnego otwarcia Domu Polskiego szef rządu mówił o trzech wielkich wyzwaniach, jakie stoją obecnie przed światem. Jako pierwsze z nich wskazał rosyjską agresję i wojnę na Ukrainie i wszystko co się z nią wiąże.

"Działając na rzecz pokoju, działamy nie tylko po to, by ocalić suwerenność, niepodległość, integralność terytorialną Ukrainy. Działamy po to, aby ocalić całą Europę, aby Europa nie musiała się czuć jak oblężona twierdza i zastanawiać się, kto może być następną ofiarą kolonializmu, imperializmu i dominacji rosyjskiej" - mówił Morawiecki.

Dodał, że to ogromne wyzwanie, z którym mierzy się cały świat. Podkreślał jednocześnie, że Polska w tym wyzwaniu odgrywa rolę zasadniczą. "Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi i wiemy dobrze, czego potrzebują. Wiemy dobrze, że ich barykady, ich walka, to jest także nasza walka na rzecz bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa Europy, myślę, że śmiało można powiedzieć, że bezpieczeństwa całego świata" - mówił premier.

Wskazał, że kolejnym dużym wyzwaniem jest przebudowa gospodarcza, energetyczna całego świata, a zwłaszcza Europy. Jak mówił mamy do czynienia ze zmianą dotychczasowych polityk czasem nawet o 180 stopni. "Wiemy doskonale, że nasi partnerzy z UE chcieli polegać na Rosji jako dostawcy gazu, tanich surowców i w oparciu o te tanie surowce naturalne eksportować swoje towary" - mówił dodając, że ten model gospodarczy zakończył się 24 lutego 2022 r.

Dodał, że obecnie jesteśmy w okresie "dramatycznych turbulencji", gdzie jako Polska i UE "radzimy sobie zdumiewająco dobrze w odbudowie modelu gospodarczego w oparciu o nowe, inne źródła energii, w szczególności odnawialne". Zaznaczył, że Polska stawia też na rozwój atomu.

Premier zwrócił uwagę, że od pewnego czasu w Davos pojawiał się temat bardziej zrównoważonego rozwoju świata i Europy. "Ten trzeci wielki temat tutaj dyskutowany, to rozwój sprawiedliwy, bardziej solidarny" - powiedział dodając, że chodzi o takie przebudowanie systemów finansowych i fiskalnych, aby można było "zaoferować wędkę, a nie tylko rybę".

Wyraził ponadto zadowolenie, że to, co było wizytówką Polski przez ostatnie kilka lat, czyli walka z rajami podatkowymi, staje się dzisiaj coraz bardziej mainstreamowy hasłem. "Wierzę, że w ten sposób również przyczynimy się do budowy bardziej trwałego sprawiedliwego porządku gospodarczego i społecznego dla Europy i Polski" - powiedział Morawiecki.

Jak ocenił, Polska jest dziś "międzynarodowym think tankiem". "Jesteśmy dzisiaj zasobem intelektualnym, z którego korzystają różni możni decydenci z całego świata i chcemy służyć naszą radą, gościnnością i chcemy być częścią wolnego transatlantyckiego świata, który przywróci stabilność, sprawiedliwość w tej części świata. Przywróci pokój, bezpieczeństwo i rozwój" - podsumował.

Tegoroczne Światowe Forum Ekonomiczne przebiega pod hasłem "Współpraca w podzielonym świecie". Podczas Forum, poza premierem Morawieckim, Polskę reprezentuje również prezydent Andrzej Duda oraz wicepremier, szef MAP Jacek Sasin.