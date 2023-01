Premier Morawiecki: likwidacja jednostek wojskowych to była strategia chaosu i naiwności

Likwidacja jednostek wojskowych to była strategia chaosu i naiwności - powiedział premier Mateusz Morawiecki, oskarżając o nią rządy Platformy Obywatelskiej i PSL. Jego zdaniem to rząd PiS "uzdrowił finanse publiczne i uzbroił polskiego żołnierza".

Podczas wizyty w 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka w Siedlcach premier Mateusz Morawiecki nawiązał do 10 pytań, które PiS zadało byłemu szefowi rządu, lider PO Donaldowi Tuskowi, które dotyczyło likwidacji jednostek wojskowych na wschodzie.

"Likwidacja jednostek wojskowych to bardzo poważna sprawa, to bardzo konkretny, negatywny sygnał" - podkreślał Morawiecki. "Jaka strategia bezpieczeństwa stała za tym, że likwidowano jednostki?" - pytał byłych rządzących. "Tamta strategia czy antystrategia to była strategia chaosu i naiwności" - ocenił. "Likwidacja doprowadzi do czego? Do zwiększenia bezpieczeństwa? To jest skrajna naiwność" - dodał.

Morawiecki przypomniał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zakupuje najnowocześniejszy sprzęt wojskowy m.in. czołgi K2, armatohaubice K9, Himarsy czy Patrioty.

"Uzdrowiliśmy finanse publiczne i uzbroiliśmy polskiego żołnierza" - podkreślał premier. "Dzisiaj stan polskiej armii jest o ponad 1/4 większy niż jeszcze w 2015 roku" - mówił. "Nie ma silnego państwa bez silnej armii, ale także nigdy nie będzie silnej armii bez silnego państwa, bez silnych finansów publicznych, bo wiemy doskonale, że to uszczelnienie systemu finansowego, naprawa tego systemu, pozwoliła sfinansować ogromne wydatki na uzbrojenie, na przyjęcie nowych żołnierzy do polskiej armii" - dodał.

Szef rządu podkreślał także, że "będziemy bronić każdego skrawka polskiej ziemi, każdej piędzi polskiej ziemi". "A co zakładała doktryna Platformy Obywatelskiej? Możemy sobie tylko wyobrazić. Do czego prowadziło zwijanie, likwidowanie, redukowanie obecnej armii polskiej po tej stronie Wisły, na wschodzie Polski, w Polsce centralnej?" - pytał Morawiecki. "Ta doktryna prowadziła do wpuszczenia armii polskiej w głąb terytorium polskiego, zamiast obrony rubieży, każdego skrawka polskiej ziemi" - mówił.