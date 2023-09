Majątek premiera Mateusza Morawieckiego i jego żony Iwony jest szacowany na 120 mln złotych. Jest on trzykrotnie większy np. od majątku prezydenta Joe Bidena, który posiada ok. 10 mln dolarów, czyli ok. 43 mln złotych.

Najbogatszym politykiem w Europie jest brytyjski premier Rishi Sunak. - Sunak ożenił się bowiem z Akshatą Murty — projektantką i córką założycieli indyjskiej międzynarodowej firmy informatycznej Infosys, w której posiada 0,91 proc. udziałów. Jak podawał kilka miesięcy temu "The Guardian", są one wyceniane na 690 mln dol., czyli równowartość blisko 3 mld zł. Para jest również właścicielem londyńskiego Catamaran Ventures UK, który inwestuje w start-upy i ma udziały w co najmniej sześciu innych brytyjskich firmach – czytamy w Business Insider Polska.

Ponadto brytyjski premier ma cztery nieruchomości, z czego najdroższa wyceniana jest na 7 mln funtów brytyjskich.

Prezydent Francji, podobnie jak premier Polski, wzbogacił się przed rozpoczęciem kariery politycznej w sektorze bankowym

Podobną ścieżkę kariery do polskiego premiera (Mateusz Morawiecki pracował w Banku Zachodnim WBK) przeszedł prezydent Francji Emmanuel Macron, który stał się milionerem podczas pracy w banku Rotschildów. Tam za pośrednictwo w transakcji przejęcia przez Nestlé działu żywności dla niemowląt firmy Pfizer otrzymał 2,9 mln euro wynagrodzenia. Według mediów majątek Emmanuela Macrona do czasu objęcia przez niego funkcji prezydenta urósł do 5 mln euro.

Jednak tuż przed przejściem do wielkiej polityki majątek francuskiego przywódcy znacząco się skurczył. Może pochwalić się 300 tys. euro na rachunkach oszczędnościowych oraz 70 tys. euro w papierach wartościowych. Oficjalnie Macron nie ma żadnych nieruchomości – czytamy w Business Insider Polska.

Prezydent Stanów Zjednoczonych ma mniejszy majątek od premiera Polski

Z kolei prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden dorobił się głównie na zakupie nieruchomości. - Prezydent posiada dwa domy w Delaware, których łączna wartość szacowana jest na 7 mln dol., czyli o 1,8 mln dol. więcej niż w momencie objęcia urzędu - czytamy w Business Insider Polska.

Niedawno opublikowano najnowszy stan posiadania prezydenta USA. Ten został oszacowany na ok. 10 mln dol., czyli o 2 mln dol. więcej niż w momencie objęcia urzędu. To równowartość 43 mln zł, czyli ledwie jedna trzecia tego, czego dorobił się o 30 lat młodszy Morawiecki. Polski premier - jak wyliczył z kolei portal Onet - posiada majątek o wartości 120 mln złotych.

