Premier Morawiecki na otwarciu Drużynowych Mistrzostwa Polski w Szachach: jesteście inspiracją dla młodych ludzi

Premier Mateusz Morawiecki na uroczystości otwarcia turnieju "Enea Ekstraliga 2022 - Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach” zadeklarował, że zrobi wszystko, by polskie szachy mogły rozkwitać. Podziękował zawodnikom, że są inspiracją dla młodych ludzi.

"Drodzy szachiści, dziękuję, że jesteście inspiracją dla młodych ludzi. Każdy młody człowiek, który zakochał się w tej grze, będzie dobrym i mądrym Polakiem" - powiedział premier Mateusz Morawiecki na uroczystości otwarcia turnieju "Enea Ekstraliga 2022 - Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach".

"Dziękuję, że rozsławiacie polskie szachy. Zrobię wszystko, by polskie szachy mogły rozkwitać i by polscy szachiści mieli takie wsparcie, jak to, które mają konkurenci międzynarodowi" - dodał.

Zdaniem szefa rządu "powiedzieć, że szachy rozwijają wyobraźnię, to nic nie powiedzieć". Dlatego pogratulował tym, którzy walczą nad szachownicą i popularyzują tę grę.

"Życzę państwu radości, satysfakcji i największych sukcesów" - powiedział. Na ręce Jana Krzysztofa Dudy przekazał gratulacje dla szachistów, a na ręce Moniki Soćko dla szachowych arcymistrzyń.

"ENEA Ekstraliga - Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach 2022" odbywają się pod honorowym patronatem premiera Mateusza Morawieckiego. Bierze w nich udział dziesięć ekstraligowych klubów. Rozgrywki potrwają do przyszłej niedzieli. Pula nagród to 200 tys. zł.