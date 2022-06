Premier Morawiecki: naszym zobowiązaniem jest poprawa życia Polaków

W centrum naszej uwagi, rządu PiS są takie miejscowości jak Koło, Turek, Konin i jeszcze mniejsze miejscowości oraz tereny wiejskie; naszym zobowiązaniem jest poprawa życia Polaków - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Koła (wielkopolskie).

Szef rządu mówił, że żyjemy w bardzo trudnym i niespokojnym czasie, zwracając uwagę na pandemię oraz wojnę na Ukrainie. "Ale my nie chowamy głowy w piasek. Zdajemy sobie sprawę, że jest wielka gorączka inflacyjna i staramy się zbić tę gorączkę, temperaturę, a nie zbić termometr jak nasi poprzednicy, którzy udawali, że problemu nie ma" - mówił.

W tym kontekście zwracał uwagi na rosnące raty kredytów i na to, że w czasach rządów PO-PSL też zdarzało się, że WIBOR był na poziomie takim jak obecnie. "Czy wtedy Tusk i PO coś zrobili by ulżyć Polakom? Czy były jakieś wakacje kredytowe? Otóż nie było. Czy były wtedy jakieś dopłaty do kredytów tak, jak to co teraz, nawet do dwóch tysięcy złotych miesięcznie dla kredytobiorców? My się troszczymy o Polaków" - zapewniał.

"Zmusiliśmy banki do tego, aby zachowywały się prospołecznie, aby działy tak, aby dobro Polaków ucierpiało jak najmniej, a najlepiej aby wcale nie ucierpiało" - dodał.

Premier zwracał też uwagę na wysokie ceny węgla i przyjętą kilka dni temu ustawę, dzięki której będzie można kupić węgiel po 996 zł za tonę, czyli cenie sprzed zwyżki. Jednocześnie - jak mówił - PO głosowała przeciw tej ustawie. "Drodzy Polacy, Platforma Obywatelska głosowała przeciw ustawie o tanim węglu, warto to zapamiętać" - podkreślił szef rządu.

Morawiecki mówił też o działaniach osłonowych rządu - obniżce VAT na energię cieplną, węgiel, paliwo. Jak mówił - ubóstwo energetyczne jest bardzo poważnym problemem, dlatego "zamawiamy węgiel na całym świecie i zwiększamy wydobycie także w naszych polskich kopalniach".

Wskazywał też na obniżkę PIT. "Tu chyba najlepiej widać różnicę między nami, a naszymi poprzednikami. Obiecywali obniżyć PIT, a podnieśli VAT. Podnieśli wiek emerytalny do 67 lat (...), podnieśli ZUS poprzez składkę rentową" - mówił.

Szef rządu dziękował też działaczom PiS z regionu wskazując na inwestycje poczynione w powiecie kolskim. Wymienił tu inwestycje drogowe oraz w szpital powiatowy.