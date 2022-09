Premier Morawiecki: niejasności między naszymi krajami zniknęły, a nasz wspólny głos jest mocno słyszalny

Były pewne niejasności między naszymi krajami, ale wraz z objęciem teki premiera przez Petra Fialę one zniknęły; dziś koncentrujemy się na pomocy dla Ukrainy, a nasz wspólny głos w Brukseli jest mocno słyszalny - mówił w Karpaczu podczas debaty z premierem Czech premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki i premier Czech Petr Fiala wzięli we wtorek wieczorem udział w debacie, zorganizowanej podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Petr Fiala powiedział w wystąpieniu, że dopiero po wybuchu wojny wiele krajów europejskich zorientowało się, że dotychczasowa polityka wobec Rosji nie odnosi sukcesu. Dopiero wtedy zaczęli korzystać z doświadczeń krajów Europy Środkowej.

Zapewniał, że premier Mateusz Morawiecki odgrywa teraz w Europie bardzo istotną rolę, a jego autorytet w UE ma duże znaczenie w podejmowaniu decyzji, m.in. dotyczących Ukrainy.

Stwierdził, że nasze kraje muszą kontynuować przekonywanie partnerów w UE, iż musimy utrzymać nasze wsparcie dla Ukrainy i musimy izolować Rosję. Bo to co dzieje się na Ukrainie dotyczy nas i naszej przyszłości - mówił.

Mateusz Morawiecki potwierdził, że potrafimy nadawać na "jednej długości fali" z Czechami w sprawach dotyczących geopolityki. "Sądzę, że jesteśmy w punkcie zwrotnym geopolityki światowej. Dzisiaj liczy się mocno głos i racje tych, którzy przedstawiali pewną wizję świata w sposób spójny i którzy w obliczu tego co się stało mieli słuszność" - przekonywał.

Przypomniał, że nie raz wspólnie przestrzegaliśmy przed skutkami polityki rosyjskiej.

"Ta spójność w naszych wypowiedziach jest fundamentalnie ważna i chciałem za nią podziękować tobie Petr. Były pewne niejasności między naszymi krajami, ale wraz z objęciem teki przez pana premiera Fialę one po prostu zniknęły. Dziś koncentrujemy się na tym co jest najważniejsze, czyli efektywnym wsparciu dla Ukrainy" - podkreślał szef polskiego rządu.

Pomoc dla Ukrainy dziś to nie tylko pomoc wojskowa i humanitarna - przekonywał. Niezwykle ważne - mówił premier - jest wsparcie finansowe dla Ukrainy, żeby nie doszło w tym kraju do "implozji". Bo gdyby nie było tam pieniędzy na zapłatę dla żołnierzy, policjantów, pielęgniarek czy lekarzy, nie wiadomo, jak by zareagowało społeczeństwo ukraińskie.

Morawiecki zaznaczył, że razem z Czechami wywieramy skuteczny nacisk na naszych partnerów w zachodniej Europie, zwłaszcza Komisję Europejskiej. Bo pewna wersja polityki energetycznej legła w gruzach. Dziś na gruzach tamtej polityki energetycznej budujemy nową - przekonywał.

Nasz głos w Brukseli jest dziś mocno słyszalny także dzięki sile głosu premiera Fiali - mówił szef polskiego rządu. A dzięki temu, że zjednoczyliśmy się w ramach Grupy Wyszehradzkiej, a także z państwami bałtyckimi, Rumunią, Bułgarią, Chorwacją, "siła głosu Europy Środkowej jest znacznie większa niż pięć czy dziesięć lat temu". "Za ten zwrot w geopolityce chciałem podziękować panu premierowi i Republice Czeskiej" - podkreślił premier Morawiecki.

