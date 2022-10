Premier Morawiecki o bł. ks. Popiełuszce: jego postawa przyczyniła się do odzyskania wolności i niepodległości

Rzucił wyzwanie komunistycznemu imperium, jego postawa przyczyniła się do naszego zwycięstwa, do odzyskania wolności, do odzyskania niepodległości – powiedział premier Mateusz Morawiecki o bł. ks. Jerzym Popiełuszce w 38. rocznicę śmierci duchownego.

Premier Morawiecki zaznaczył, że chlubą i zaszczytem jest wypełniać testament bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

"To jeden schorowany człowiek, który rzucił wyzwanie komunistycznemu imperium i mimo, że to imperium było wielkie i silne, to jego postawa przyczyniła się do naszego zwycięstwa, do odzyskania wolności, do odzyskania niepodległości" - podkreślił szef rządu.

Powiedział, że ks. Jerzy Popiełuszko "na pewno się bał", jak wielu ludzi podziemia Solidarności, ale tak jak oni realizował "testament wolności i solidarności".

"Chociaż zabiła go zaciśnięta pięść, to ksiądz Jerzy pokazał, udowodnił, że ludzi zdobywa się otwartym sercem" - dodał premier.

Pokreślił, że to trochę bolesne, że dla niektórych inny Jerzy - Jerzy Urban uważany jest za tego, który "walczył o wolność słowa". "To niesamowite pomieszanie fałszu, kłamstwa, tego musimy być świadomi. Jerzy Urban nie tylko chronił, krył morderców ks. Jerzego, ale jednocześnie robił wszystko, aby zakłamać tamtą rzeczywistość. Przez wielu z nas, moich przyjaciół, nazywany był Goebbelsem stanu wojennego, Goebbelsem tamtych czasów" - powiedział premier.

Jak mówił, mimo że "komuna upadła ponad 30 lat temu", to nadal trzeba "wydobywać prawdę tamtych czasów". Do tego, jak zaznaczył premier, zobowiązuje postawa ks. Jerzego Popiełuszki.

"Jestem wdzięczny wszystkim, którzy pamiętają o tym wspaniałym człowieku ks. Jerzym Popiełuszce, dla których jego myśl, jego kazania, jego słowa są drogowskazem, tak jak dla mnie" - stwierdził premier.