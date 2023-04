Premier Morawiecki: O Zbrodni Katyńskiej musimy pamiętać! Głośno ją przypominać światu!

O Zbrodni Katyńskiej musimy pamiętać! Głośno ją przypominać światu! Jesteśmy to winni tym, którzy zostali bestialsko zamordowani wiosną 1940 roku - napisał premier Mateusz Morawiecki w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Przypomniał, że "o naukowym śledztwie dotyczącym Katynia opowiada dokument +Skrzynia z Katynia+ na TVP VOD". który, jak dodał "szczególnie dziś Państwu polecam".

Do zbrodni katyńskiej, w wyniku której zamordowano ok. 22 tys. polskich obywateli, m.in. oficerów Wojska Polskiego, policjantów i osób cywilnych należących do elit II Rzeczypospolitej, doszło wiosną 1940 r. Z polecenia najwyższych władz Związku Sowieckiego, z Józefem Stalinem na czele, funkcjonariusze NKWD dokonali masowych zabójstw m.in. w Lesie Katyńskim, Kalininie (obecnie Twer) i Charkowie. Zbrodnia wyszła na jaw 13 kwietnia 1943 r. Data ta jest obecnie symboliczną rocznicą zbrodni.