Premier Morawiecki: od 2015 do 2021 wpływy Warszawy z PIT i CIT wzrosły o 64 proc.

Prezydent Warszawy poskarżył się wczoraj, że rząd znowu obniża podatki. W rzeczywistości od 2015 do 2021 wpływy Warszawy z PIT i CIT wzrosły o 64 proc. - napisał w piątek na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

TVP Info podało w piątek, że prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowskiego nagrano w czasie jednej z rozmów. Trzaskowski - jak napisano na portalu TVP Info - "żali się" na obniżenie przez PiS podatków: "Znowu obniżyli podatki! W środku kryzysu! Kompletne szaleństwo... ale oni to właśnie robią! I oczywiście to oznacza, że ja będę miał mniej pieniędzy".

"Prezydent Warszawy poskarżył się wczoraj, że rząd znowu obniża podatki. Cóż, przykro mi, że tak utrudniamy mu pracę i robimy to systematycznie od kilku lat. Uszczelniliśmy VAT, wyeliminowaliśmy mnóstwo nieprawidłowości i patologii w zakresie ściągalności podatków CIT i PIT. W efekcie dochody budżetu centralnego, jak i samorządów znacząco wzrosły. Dzięki temu finansujemy kolejne programy społeczne, wspieramy seniorów, dzieci, polskie rodziny i budujemy drogi, boiska, przystanki, tory i mnóstwo innej infrastruktury w każdej części Polski! W Warszawie również" - napisał szef rządu.

Jak dodał, "Pan Trzaskowski mówi, że to szaleństwo, bo on ma przez to mniej pieniędzy".

"Liczby mówią co innego. W rzeczywistości od 2015 do 2021 wpływy Warszawy z PIT i CIT wzrosły o 64 procent (z 4,86 do 7,96 mld). Polecam mu mniej funku, wirtualnych spotkań i urlopów, a więcej realnej pracy" - napisał premier.