Premier Morawiecki: oni posługują się ruską propagandą

Oni posługują się ruską propagandą. Szef PO Donald Tusk myśli, że to on wykorzystuje ruskie prowokacje, by nam dokuczyć; nie wie, że jest narzędziem w ręku Władimira Putina, bo - mam nadzieję - że nie kimś, kto współpracuje z Putinem - powiedział w piątek szef rządu Mateusz Morawiecki.

Szef rządu, który w piątek spotkał się z mieszkańcami Kolbuszowej w woj. podkarpackim, mówił, że "wielu ludzi musi przetrzeć oczy, bo myślą, że tak, jak jest obecnie, tak będzie cały czas".

"Oni posługują się ruską propagandą" - powiedział premier. "Jak Aleksander Łukaszenko zaatakował naszą granicę za pomocą nielegalnych migrantów, którzy mieli wedrzeć się do Polski dziesiątkami tysięcy, setkami tysięcy, to oni biegali z reklamówkami. Chcieli zapraszać ich wszystkich do Polski" - przypomniał szef rządu. "(Donald) Tusk mówił: ten mur nie powstanie ani przez rok, ani przez nawet trzy lata, bo grali w orkiestrze Putina" - powiedział Morawiecki.

"Jak my wykonujemy teraz ogromny wysiłek, odtwarzamy jednostki wojskowe, odbudowujemy wielki polski przemysł obronny, choćby tutaj - na Podkarpaciu, niedaleko w Stalowej Woli, (to) co oni robią?" - pytał premier. "Opozycja krytykuje niemal każdy zakup, a teraz zaczęli posługiwać się mailami, które są na serwerach ruskich, wykradzione przez ruskich hakerów, bo Tusk myśli, że to on wykorzystuje ruskie prowokacje do tego, żeby nam dokuczyć. Ale zdziwi się, bo pewnie nie wie, kto kogo wykorzystuje. Nie wie, że jest narzędziem w ręku (Władimira) Putina. Bo mam nadzieję, że nie jest kimś, kto współpracuje z Putinem" - podkreślił szef rządu.

Premier Morawiecki zaapelował także do wyborców o czujność. "Bądźcie w tym okresie szczególnie czujni. Platforma Obywatelska podrobiła w internecie mój głos, posługując się ruskimi prowokacjami. Zobaczcie, do czego się posuwają. Zobaczcie, czyim pomocnikiem jest Donald Tusk i jego prawa ręka Rafał Trzaskowski (wiceszef PO, prezydent Warszawy - PAP), który powiedział o naszym Centralnym Porcie Komunikacyjnym, że: to jest gigantomania, więc, po co go tworzyć, przecież za dwa lata będziemy mieli w Berlinie" - powiedział. "To znaczy, kim on jest - prezydentem Warszawy czy jakimś urzędnikiem z Berlina?" - dodał. Jak podkreślił, "to jest wstyd, to jest hańba".

"Oni przystępują do szalonego ataku. Zobaczcie na te seanse nienawiści. Co ten Tusk próbuje zrobić? Z czym wam się to kojarzy? Bo mi się to kojarzy z jednym słowem - sektą nienawiści, z sektą hejtu". Zaznaczył, że lider PO w swoich wypowiedziach bardzo często nie opiera się na faktach. "Jak tylko zobaczy, że fakty przeczą jego opowieści, to tym gorzej dla faktów. Od razu przeskakuje na inny temat. Buduje zamkniętą sektę, dlatego my potrzebujemy wielkiego otwartego ruchu, ruchu z miłości do Polski, ruchu patriotycznego" - wskazał szef rządu.