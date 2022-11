Premier Morawiecki: panowie prezydenci, to wielka radość, że jesteście dzisiaj z nami

Panowie prezydenci, to wielka radość, że jesteście dzisiaj z nami. Wasza droga, droga waszego życia miała jeden podstawowy cel: aby Polska była wielka, suwerenna i dostatnia – powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki podczas ponownego pochówku trzech prezydentów na uchodźstwie.

Podczas uroczystości w Świątyni Opatrzności Bożej premier podkreślił, że sprowadzenie szczątków prezydentów RP na uchodźstwie jest zwieńczeniem trwających od pięciu lat obchodów stulecia odzyskania niepodległości. "Spotykamy się tutaj wieńcząc obchody najważniejszego wydarzenia w historii Polski ostatnich kilku wieków" - powiedział. Dodał, że jest to również część procesu odzyskiwania i odbudowywania pamięci historycznej po 1989 r. "Naród, który odbudowuje swoją pozycję musi dbać o swoich wielkich poprzedników, o swoje dziedzictwo" - mówił Morawiecki. Podkreślił, że w przypadku prezydentów RP na uchodźstwie jest to szczególnie istotne ze względu na dążenie władz komunistycznych do całkowitego wymazania tych postaci oraz zohydzenia tradycji polskiej niepodległości.

Premier przypomniał, że 5 lipca 1945 r. alianci Polski cofnęli swoje uznanie dla rządu RP, ale polskie władze rezydujące w Londynie pozostały depozytariuszem tradycji i insygniów niepodległej Polski i nadzieją na odzyskanie suwerenności. "Dlatego państwo Polskie nie może pozostawiać swoich synów na obcych cmentarzach. Niech ta uroczystość będzie wezwaniem do wielkiej, rozproszonej polskiej diaspory: drodzy rodacy, gdziekolwiek rzucił was los, tutaj jest wasz dom, Polska jest waszym domem" - powiedział.

Zwracając się do żegnanych prezydentów - Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego - podkreślił, że są "ojcami polskiej niepodległości". "Panowie prezydenci, to wielka radość, że jesteście dzisiaj z nami. Wasza droga, droga waszego życia miała jeden podstawowy cel: aby Polska była wielka, suwerenna i dostatnia. Pod waszym okiem będziemy trudzić się, aby nasza Rzeczpospolita właśnie taka była. Wasz duch będzie nasz prowadził ku takiej właśnie Polsce" - powiedział premier Mateusz Morawiecki.