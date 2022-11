Premier Morawiecki: polityka migracyjna musi pozostać w kompetencjach państw członkowskich

Nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że polityka migracyjna musi być i pozostanie na pewno w kompetencjach państw członkowskich, tak długo, jak będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki podczas briefingu prasowego przed wylotem na szczyt grupy V4 w Koszycach był pytany o to, czy będą kontynuowane rozmowy na temat nielegalnej migracji. Szef rządu zaznaczył, że jest pełna zgodność i spójność grupy Wyszehradzkiej odnośnie polityki migracyjnej.

"Nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że polityka migracyjna musi być i pozostanie na pewno w kompetencjach państw członkowskich, tak długo, jak będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość" - zapewnił.

Przypomniał, że w czasach rządów Platformy Obywatelskiej ustami jej rzecznika Cezarego Tomczyka mówiono o przyjmowaniu migrantów z bliskiego wschodu do Polski. "Wymieniane były tysiące, ponad 10 tysięcy migrantów z Bliskiego Wschodu" - dodał i zaznaczył, że to jest "nasza wola, Polska decyzja, kogo my przyjmujemy".

"Nie będzie zgody do zmuszania Polski do przyjmowania dziesiątek tysięcy migrantów z Bliskiego Wschodu czy Afryki. To jest nasza decyzja, kogo my przyjmujemy. Dlatego zabezpieczyliśmy Polaków przed tą sztucznie wywołaną falą migracji przez Łukaszenkę i Putina" - powiedział premier.

Zaznaczył też, że dziś "wszyscy" przyznają Polsce rację, że kryzys na granicy polsko-białoruskiej to "preludium wojny, którą Putin rozpoczął później na Ukrainie".

Autor: Adrian Kowarzyk, Rafał Białkowski

amk/ rbk/ godl/