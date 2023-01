Premier Morawiecki: Polska nie jest w Europie młodą siostrą

Polska nie jest młodszą siostrą starszych krajów Europy; Polaków nie trzeba uczyć demokracji ani praworządności – powiedział w poniedziałek Berlinie premier Mateusz Morawiecki.

"Wojna w Ukrainie pokazała, dokąd sięga Europa; przeniosła środek ciężkości Europy" - powiedział premier, który wziął udział w obchodach 50-lecia działalności politycznej Wolfganga Schäublego, byłego przewodniczącego Bundestagu, byłego przewodniczącego CDU, ministra w rządach Helmuta Kohla.

"Nasza tożsamość to część tożsamości europejskiej. Polska nie jest tylko młodszą siostrą starszych krajów Europy. Polskość to jedna z wielu twarzy europejskości" - dodał.

Argumentował, że "mamy jedne z najstarszych w Europie tradycji państwowości; polska konstytucja była pierwsza w Europie". "Polska nie jest młodą demokracja, historia demokracji w Polsce sięga XV wieku. Polaków nie trzeba szkolić w demokracji czy praworządności" - mówił.

Według szefa rządu "jedyna rzecz, której powinniśmy się wspólnie nauczyć, to odpowiedni poziom współpracy na rzecz przyszłości Europy". Zaznaczył, że "zjednoczenie nie powinno być mylone z ujednoliceniem". "Europa to wiele kultur i języków. Różnorodność to dziedzictwo, za które ponosimy wspólną odpowiedzialność. Europa rządzona tylko z dwóch lub trzech stolic będzie nas prowadziła w kierunku oligarchizacji" - przestrzegł, dodając, że jest to sprzeczne z zasadami demokracji i "z ogólnoeuropejskim interesem".