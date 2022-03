Premier Morawiecki: Potrzebny plan odbudowy Ukrainy

Premier Mateusz Morawiecki wyraził przekonanie o potrzebie przygotowania planu odbudowy Ukrainy, na który powinny się złożyć przede wszystkim najbogatsze państwa europejskie. Zapowiedział, że poruszy ten temat na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej.

"Na najbliższej Radzie Europejskiej w Brukseli poruszę temat wielkiego ogólnoeuropejskiego planu odbudowy dla Ukrainy" - powiedział premier w sobotę w podwarszawskim Lubiczowie.

"Dziś na Ukrainie panuje strach, ale połączony z odwagą żołnierzy, którzy walczą, i nadzieja całego narodu, całego społeczeństwa na odbudowę suwerennego państwa po wojnie" - mówił. "Ta nadzieja musi być podbudowana realnym fundamentem, tym realnym fundamentem jest +Plan Marshalla nr 2+ dla Ukrainy" - dodał.

Według premiera Morawieckiego "na ten plan muszą złożyć się przede wszystkim najbogatsze państwa, ponieważ to one przespały moment, kiedy można było postawić tamę agresji rosyjskiej". "One również z tego względu są dzisiaj po stronie europejskiej odpowiedzialne za to, żeby konstruować ten plan odbudowy Ukrainy. Polska w tym również pomaga" - powiedział. Zwrócił uwagę, że "Polska już dzisiaj ponosi spore koszty - które będą zrefinansowane - związane z największym od II wojny światowej kryzysem uchodźczym".

Posiedzenie Rady Europejskiej dotyczące rosyjskiej agresji wobec Ukrainy, bezpieczeństw i obronności, energii, kwestii ekonomicznych i pandemii ma się odbyć 24-25 marca. Do dyskusji europejskich przywódców o wsparciu dla Ukrainy i wzmocnieniu relacji transatlantyckich wobec rosyjskiej agresji ma dołączyć prezydent USA Joe Biden.

Plan odbudowy dla Ukrainy był jednym z tematów rozmów premierów Polski, Czech i Słowenii w Kijowie.