Premier Morawiecki: program 500 plus będzie kontynuowany w obecnym kształcie

Program 500 plus będzie kontynuowany w obecnym kształcie; nie jest rozważane wprowadzenie tu progu dochodowego - zapewnił w środę w Programie Trzecim Polskiego Radia premier Mateusz Morawiecki.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Premier był pytany o wypowiedź wiceministra finansów Artura Sobonia, że próg dochodowy w kwestii programu 500 plus jest do rozważenia.

Szef rządu powiedział, że program 500 plus będzie kontynuowany w obecnym kształcie, natomiast polityka PiS zakłada "obudowywanie tego programu kolejnymi programami społecznymi, społeczno-demograficznymi, jak na przykład rodzinny kapitał opiekuńczy albo program budowy bardzo szybkiej rozbudowy miejsc w żłobkach".

Premiera pytano też o finansowanie zabiegu in vitro, który część opozycji uważa za dobre rozwiązanie w walce z kryzysem demograficznym. "Jest to zabieg, który jest w naszym kraju legalny (...) jest dopuszczalny, bardzo wiele osób go stosuje, stosuje go we własnym zakresie" - powiedział.

Na uwagę, że niektóre samorządy finansują zabiegi in vitro, premier powiedział, że "samorządy bardzo wiele rzeczy finansują". "Na przykład niektóre samorządy do niedawna nie chciały wchodzić w bardzo ważny program, który my finansujemy, czyli dostarczenia węgla dla mieszkańców. Są samorządy, które są motywowane w taki czy inny sposób, nie chciałbym w to wchodzić" - dodał szef rządu.