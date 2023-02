Premier Morawiecki: Rak to plaga cywilizacyjna. Potrzebny system

Walka z nowotworami musi się wiązać z całym systemem działań; inwestujemy w nowe leki, wdrażamy najnowsze procedury, bo dobro pacjenta jest dla nas najważniejszym drogowskazem - powiedział premier Mateusz Morawiecki w piątek w Gliwicach.

Szef rządu wraz z szefową kancelarii prezydenta Grażyną Ignaczak-Bandych oraz ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim złożyli wizytę w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

Premier Morawiecki podczas wystąpienia zwracał uwagę, że nowotwory to prawdziwa plaga dzisiejszej cywilizacji, a walka z nowotworami musi się wiązać z całym systemem działań. "Działania systemowe to jest klucz" - powiedział.

Zwrócił też uwagę na poziom finansowania na nowy sprzęt oraz na zmianę systemu leczenia nowotworów z perspektywy pacjenta. "Ta perspektywa pacjenta jest i musi być najważniejsza, a ona oznacza m.in. to, że w nowym systemie Krajowej Sieci Onkologicznej każdy pacjent, który będzie musiał zmierzyć się z nowotworem będzie miał przyznanego koordynatora. To już nie będzie czas, kiedy trzeba będzie biegać od szpitala do szpitala, od Annasza do Kajfasza, tylko będzie możliwość pokierowania pacjenta" - powiedział Morawiecki.

Zdaniem premiera, walka z nowotworami to również walka z zaszłościami. W tym kontekście wskazał na naprawę finansów publicznych. "Z pustego i Salomon nie naleje" - zaznaczył.

"Wiemy doskonale, że ogromne środki, które będą przeznaczone; teraz 2,5 mld, do 2030 r. co najmniej będzie to 10 mld zł poprzez różne programy, jestem przekonany, że więcej; to rewolucja w leczeniu nowotworów" - powiedział.

Wskazywał też, że na służbę zdrowia przeznaczane jest 6 proc. PKB, a za kilka lat 7 proc. "W porównaniu do 4,5 proc., które było w momencie jak odziedziczyliśmy służbę zdrowia po naszych poprzednikach, to przecież już z samych liczb wynika jak są i muszą być te zmiany" - dodał.

Podkreślał, że wdrażane są najnowsze procedury, dostosowywanych jest wiele oddziałów, a także będą inwestycje w nowe leki. "Perspektywa i dobro pacjenta, każdego człowieka jest dla nas najważniejszym drogowskazem" - deklarował premier.