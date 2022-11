Premier Morawiecki: Razem ze Słowacją i Czechami poprosimy Węgry o szybką ratyfikację dokumentów akcesyjnych Szwecji i Finlandii do NATO

Za kilka dni spotykam się z premierem Węgier Victorem Orbanem w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Jestem pewien, że razem ze Słowacją i Czechami poprosimy Viktora Orban o szybką ratyfikację dokumentów akcesyjnych Szwecji i Finlandii do NATO - zadeklarował premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki przybył w niedzielę do Helsinek, gdzie spotkał się z premier Finlandii Sanną Marin.

Na konferencji po spotkaniu pytani byli m.in. o Węgry i Turcję, które jako jedyne państwa członkowskie NATO nie ratyfikowały dokumentów akcesyjnych, które umożliwią Szwecji i Finlandii wstąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polski premier zapytany został m.in. o to, czy zamierza na ten temat porozmawiać z premierem Węgier, by przyspieszyć proces ratyfikacji.

"Za kilka dni pan premier Orban i ja spotykamy się w formacie Grupy Wyszehradzkiej. Jestem pewien, że razem z naszymi przyjaciółmi ze Słowacji i Czech poprosimy Viktora Orbana o szybką ratyfikację dokumentów dla Szwecji i Finlandii, ponieważ ma to krytyczne znaczenia dla wschodniej flanki naszego regionu" - powiedział Morawiecki.

Premier Marin poinformowała, że prowadzone są rozmowy z oboma krajami: Turcją i Węgrami. "Chcielibyśmy szybkiej ratyfikacji. Węgry obiecały ratyfikację jeszcze w tym roku, pojawiły się jednak pytania, czy zdarzy się to jeszcze w tym roku, czy dopiero na początku następnego, ale Węgry obiecały ratyfikację obu wniosków do NATO jak najszybciej" - powiedziała.

"Rozmawialiśmy również z Turcją. Turcja powiedziała głośno, publicznie, że nie mają problemów z Finlandią, natomiast pewne problemy, jeśli chodzi o Szwecję. Z naszej perspektywy jest to bardzo ważne, żeby wejść do NATO wspólnie. Wspólnie złożyliśmy wnioski o członkostwo i bardzo ważne byłoby, żebyśmy zostali przyjęci, ratyfikowani wspólnie - Finlandia i Szwecja - ponieważ nasza sytuacja bezpieczeństwa jest podobna. Mamy wspólną atmosferę geopolityczną, dlatego bardzo ważne będzie przyjęcie naszych krajów razem" - wskazała premier Finlandii.