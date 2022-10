Premier Morawiecki: Rosja prowadzi działania o charakterze terrorystycznym

Rosja prowadzi dziś działania o charakterze terrorystycznym, bo ataki na ludność cywilną są atakami terrorystycznymi - powiedział premier Mateusz Morawiecki w środę w Programie Trzecim Polskiego Radia.

Premier Mateusz Morawiecki był w środę gościem radiowej Trójki. Był pytany m.in. o ostatnie ataki rakietowe Rosji na ukraińskie miasta.

Zdaniem szefa rządu te ataki są obliczone na to, "aby zniechęcić opinię publiczną do wsparcia Ukrainy i spowodować, że pomoc dla Ukrainy będzie zakończona lub znacząco zmniejszona". "To są działania, które mają sterroryzować ludność cywilną. Mają powiedzieć społeczeństwu ukraińskiemu: zobaczcie, w każdej chwili może spaść na was rosyjska rakieta, która może zniszczyć zakład energetyczny, szkołę, szpital" - mówił szef rządu.

To wszystko pokazuje - dodał - że "Rosja prowadzi działania o charakterze terrorystycznym". "Atak na ludność cywilną jest atakiem terrorystycznym" - podkreślił.

"Uważam, że nie tylko trzeba potępiać te działania, ale solidarność Zachodu powinna nas skłaniać by tego, by tej pomocy dla Ukrainy było jak najwięcej" - mówił.

Przekonywał, że jesteśmy na drugim miejscu po Stanach Zjednoczonych w kwestii pomocy Ukrainie. Z kolei sprzęt, który przekazaliśmy Ukrainie, to były przede wszystkim czołgi.

"To są czołgi, które są konstrukcji głównie postsowieckiej. Przekazując ten sprzęt mamy bardzo dobrze opracowany plan modernizacji naszej armii. Wiemy dobrze, że ten sprzęt, który chcemy kupować ze Stanów Zjednoczonych, jak choćby Abramsy, czy czołgi od Korei Południowej, to są czołgi innej generacji, w pełni kompatybilne z NATO" - mówił premier.

"Wykonujemy nie 100 procent, ale 200 procent. Gdyby inne państwa poszły naszym śladem, głównie państwa zachodniej Europy, to wojna byłaby już dzisiaj zakończona" - podkreślił Mateusz Morawiecki. Zwrócił też uwagę, że dziś Ukrainie potrzebna jest głównie amunicja i to "do broni postsowieckiej".