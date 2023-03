Premier Morawiecki: ruszamy na naszą trasę rozmów z Polakami

Ruszamy na naszą trasę rozmów z Polakami, chcemy, aby nasz plan na kolejne cztery, a może osiem lat wykuwał się właśnie na takich spotkaniach, jak to dziś- mówił premier Mateusz Morawiecki w sobotę na spotkaniu z mieszkańcami Jasła.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"W powietrzu czuć już pierwsze powiewy wiosny, zbliża się wiosna, a my ruszamy na naszą trasę rozmów z Polakami" - oświadczył szef rządu na początku spotkania.

Jak dodał, parlamentarzyści PiS, członkowie rządu, po raz kolejny ruszają w Polskę, bo chcą, "aby plan na kolejne cztery, a może osiem lat wykuwał się właśnie na takich spotkaniach, jak to".

Morawiecki wskazał, że podczas spotkań każdy będzie mógł zadać pytania, nawet te najtrudniejsze. "Pytania, obawy, lęki, frustracje, ale także nadzieje, refleksje i pomysły; wszystko to co was boli i to na co macie nadzieję, to będziemy chcieli omawiać na naszych kolejnych, wielkich spotkaniach, na naszej trasie spotkań z Polakami" - powiedział.

Premier podkreśli ponadto, że te spotkania mają ogromny sens, gdyż "i poprzednie nasze pomysły, programy, plany właśnie powstawały na takich spotkaniach". "To na takim spotkaniu jak to urodziła się 13. i 14- emerytura. To na takich spotkaniach powstał pomysł wyprawki dla dzieci, wyprawki 300plus. To na takim spotkaniu wykiełkował pomysł rodzinnego kapitału opiekuńczego. To właśnie podczas rozmów z Polakami rozmawialiśmy o obniżeniu podatków, aby Polacy mogli jak najwięcej zarabiać netto, aby było jak najwięcej miejsc pracy" - mówił.

Podkreślił też, że to na takich spotkaniach, a nie w gabinetach wykuwa się program PiS.