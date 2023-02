Premier Morawiecki: środowisko "Gazety Polskiej" od 30 lat walczy "o prawdę"

Przyczyniliście się do łamania hegemonii medialnej jednego środowiska, stworzyliście wspaniały ruch społeczeństwa obywatelskiego – mówił premier Mateusz Morawiecki do uczestników gali 30-lecia "Gazety Polskiej". Według niego to środowisko "od 30 lat walczy o prawdę".

"Dziękuję za to, że środowisko +Gazety Polskiej+ od 30 lat walczy o prawdę, walczy o Polskę, o Polskę silną, sprawiedliwą, że stworzyliście państwo oddolny wielki, wspaniały ruch społeczeństwa obywatelskiego" - zwrócił się premier do uczestników uroczystości w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

"W znakomity sposób przyczyniliście się do łamania hegemonii medialnej jednego szeroko rozumianego środowiska" - powiedział. Dodał, że chodzi o "hegemonię medialną środowisk postkomunistycznych, neoliberalnych, które zawłaszczyły sobie przestrzeń medialna i niestety również Polskę".

Według premiera Morawieckiego "lata 90. i później dwutysięczne" to - podobnie jak przed rokiem 1989 - "do pewnego stopnia drugi obieg".

Zaznaczył, że "pisanie o rzeczach ważnych, o rzeczach poważnych wymaga kompetencji, ale przede wszystkim odwagi, głębokiego spojrzenia na naturę spraw, którymi się zajmujemy".

"Stanowicie trzon polskiego ruchu patriotycznego" - mówił. "Czasy są takie, że szczególnie potrzebujemy dzisiaj dziennikarstwa odważnego. I za to, co państwo zrobiliście przez te 30 lat, i z prośbą o kolejne 30 lat chciałbym państwu bardzo serdecznie podziękować" - oświadczył.

Podczas gali wręczono nagrody. Laureatem Klubów Gazety Polskiej został ks. Jarosław Wąsowicz, duszpasterz kibiców organizujący patriotyczne pielgrzymki kibiców na Jasną Górę. Przyznawaną przez "Nowe Państwo" nagrodę im. Grzegorza I Wielkiego przyznano pośmiertnie ukraińskiemu saperowi Witalijowi Skakunowi, który zginął, wysadzając most, by spowolnić natarcie Rosjan. Człowiekiem Roku Gazety Polskiej została marszałek Sejmu Elżbieta Witek (PiS). Nagrodę 30-lecia "Gazety Polskiej" otrzymała prof. Wanda Półtawska.