Premier Morawiecki uczestniczy w spotkaniu koordynacyjnym z przewodniczącym Rady Europejskiej

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczy w piątek w spotkaniu koordynacyjnym w formie wideokonferencji z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem, a także szefami rządów Danii, Słowacji i Irlandii - przekazała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Wideokonferencja ma związek z przygotowaniami do posiedzenia Rady Europejskiej, której posiedzenie zaplanowano na 16 grudnia.

"Jednym z poruszonych podczas wideokonferencji tematów będą zewnętrzne aspekty migracji i relacje zewnętrzne. Rada Europejska odniesie się do realizacji swoich konkluzji z czerwca 2021 r. w zakresie dot. zewnętrznego wymiaru polityki migracyjnej UE. Podczas spotkania planowana jest również dyskusja na temat sytuacji na granicy UE z Białorusią, przygotowań do Szczytu UE - Unia Afrykańska oraz kryzysu w Etiopii" - informowała wcześniej KPRM.

Ponadto uczestnicy spotkania omówią sytuację epidemiologiczną w kontekście pojawienia się nowego wariantu wirusa, a przywódcy UE odniosą się do dalszych działań na rzecz upowszechnienia szczepień i sposobów radzenia sobie z dezinformacją.

"RE podejmie także temat współpracy międzynarodowej i solidarności" - wskazuje KPRM.

Jak przekazano, podczas spotkania poruszona zostanie także kwestia umiejętności zarządzania kryzysowego. "Nasz kraj zwraca uwagę na konieczność mobilizacji dostępnych instrumentów w ramach różnych polityk. Celem jest podniesienie odporności UE zarówno na kryzysy gospodarcze, jak i inne" - informuje KPRM.

"Wideokonferencja będzie także okazją, aby po raz kolejny omówić podwyżki cen energii w UE" - podano w komunikacie. "Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że na spotkaniu RE zaproponuje, aby w systemie ETS nie mogły uczestniczyć podmioty spekulujące uprawnieniami do CO2, ponieważ to sprawia, że ceny energii są sztucznie windowane. Ma to duży wpływ na poszczególne sektory w gospodarce" - przekazano.

W komunikacie przypomniano także, że aby złagodzić skutki wysokich cen energii, zaimportowanych z zagranicy, rząd przedstawił pakiet antyinflacyjny. "Zaproponowane zmiany zawierają obniżkę VAT, akcyzy, opłaty emisyjnej i handlowej" - dodano.

Jak informuje KPRM, przywódcy państw europejskich poruszą także ważne kwestie związane z bezpieczeństwem i obroną, a Rada Europejska wytyczy kierunki dalszych prac nad projektem Kompasu Strategicznego przedstawionym 9 listopada oraz omówi przygotowania do wspólnej deklaracji o współpracy UE-NATO.