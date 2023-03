Premier Morawiecki w czwartek spotka się z przedstawicielami OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych

Kwestie związane ze stabilnością rynku produkcji rolnej, a także przyjęte przez rząd programy wsparcia znajdą się wśród tematów czwartkowego spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych - przekazał PAP rzecznik rządu Piotr Müller.

Spotkanie zaplanowane jest na godz. 12.40. - dodał Müller.

"Głównymi tematami spotkania będą kwestie związane ze stabilnością rynku produkcji rolnej, a także przyjęte przez rząd programy wsparcia" - zapowiedział rzecznik rządu.

To kolejne w ostatnich dniach spotkanie premiera Morawieckiego z rolnikami. We wtorek spotkał się on wraz z wicepremierem i ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem, z przedstawicielami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność" (NSZZ RI Solidarność). Głównym tematem rozmów była sytuacji sektora trzody chlewnej i sytuacji na rynku zbóż.