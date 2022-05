Mateusz Morawiecki uda się do Davos na Światowe Forum Ekonomiczne

Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek (23 maja) i wtorek (24 maja) będzie przebywał w szwajcarskim Davos, gdzie weźmie udział w Światowym Forum Ekonomicznym. Szef rządu m.in. spotka się z przedstawicielami największych globalnych firm technologicznych.

Na forum międzynarodowym spotkam się z liderami największych światowych korporacji. Będziemy rozmawiali o tym, w jaki sposób przyciągnąć do Polski kolejne wysoko zaawansowane inwestycje - powiedział premier.

Będziemy także rozmawiali o tym, jak złagodzić wielkie napięcia inflacyjne wywołane przez Putina - dodał.

Rzecznik rządu Piotr Müller wskazał, że premier Morawiecki weźmie m.in. udział w licznych spotkaniach z przedstawicielami największych światowych firm technologicznych.

Tegoroczne Światowe Forum Ekonomiczne będzie poświęcone najważniejszym problemom, m.in. wojnie na Ukrainie, pandemii Covid-19, zmianom klimatu i kryzysom ekonomicznym. W spotkaniu weźmie udział blisko 2500 osób - polityków, przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych i naukowców.

Wśród gości trwającego do czwartku Forum jest 50 szefów rządów lub przywódców państw i organizacji międzynarodowych z całego świata. Swój udział zapowiedzieli m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa czy kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

Polskę reprezentował będzie prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki.

"Premier będzie także uczestniczył w otwarciu Domu Polskiego w Davos, a także otworzy organizowany tam 24 maja panel pt. "What it Takes to Attract New Investors to CEE?" - poinformował.

Rzecznik polskiego rządu zwrócił uwagę, że podczas Forum przywódcy omówią zagadnienia dotyczące współpracy globalnej, pomocy humanitarnej oraz środków zmierzających do przywrócenia równowagi gospodarczej. Uczestnicy będą dyskutować na tematy bezpieczeństwa żywnościowego i klimatycznego, transformacji przemysłu, innowacji oraz cyberbezpieczeństwa.

Zaznaczył, że oprócz szefów państw na szczyt przybędzie także prawie stu przedstawicieli start-upów i przedsiębiorstw typu scale-up z branży technologicznej i biznesowej. Społeczeństwo obywatelskie będzie reprezentowane przez ponad 200 liderów organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, środowisk akademickich i organizacji pracowniczych. Impreza w formie stacjonarnej organizowana jest po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią.

Spotkania światowych przywódców i liderów biznesu odbywają się w szwajcarskim kurorcie od 1971 roku. Tegoroczny szczyt w Davos planowany był na styczeń, jednak obrady przeniesiono w grudniu na nieokreślony termin z uwagi na rosnącą liczbę zakażeń wariantem koronawirusa Omikron.