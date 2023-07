Premier Morawiecki: w sprawie nielegalnych imigrantów oddamy głos Polakom

Abyście mogli się państwo wypowiedzieć, czy na żądanie Brukseli i Berlina chcemy nielegalnych imigrantów - zrobimy referendum, oddamy głos Polakom – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Sianowa (Zachodniopomorskie)

Szef rządu przebywa w piątek z wizytą w woj. zachodniopomorskim; wieczorem w Sianowie spotkał się z mieszkańcami powiatu koszalińskiego.

"Nasi przeciwnicy polityczni, Platforma Obywatelska zgadzała się na nielegalną imigrację i mam na to dowody. To jest pismo ministra administracji za PO, który 5 września 2015 roku pisze do wojewodów, żeby zarezerwowali miejsca pracy dla uchodźców, nielegalnych imigrantów" - mówił premier. Dodał, że w piśmie napisano, iż "każdy wojewoda ma szukać miejsc pracy dla minimum 50 osób w jednym miejscu" oraz że ma się to odbywać w systemie całorocznym.

"Mieli świadomość, że grozi to eskalacją przemocy, a jednak zdecydowali, by pójść tym niemieckim planem relokacji nielegalnych imigrantów. Dziś Polska byłaby zalana nielegalną imigracją. Nie mielibyśmy tych miejsc pracy, nie mielibyśmy bezpieczeństwa, nie mielibyśmy spokoju" - wskazywał Morawiecki.

Podkreślił, że jedyną gwarancją, żeby do tego nie doszło, jest rząd Prawa i Sprawiedliwości.

"Dlatego, abyście mogli się państwo wypowiedzieć, czy chcemy nielegalnych imigrantów na żądanie Brukseli i Berlina - zrobimy referendum, oddamy głos Polakom" - oświadczył premier Morawiecki.

Słowa premiera przerwali zebrani, skandując: "zwyciężymy".

"Naszym podstawowym celem jest to, abyśmy za kilka lat - cztery, osiem - żyli tak, jak żyje się na Zachodzie, ale bez tych wszystkich błędów, które tam popełniono" - podsumował premier Morawiecki.