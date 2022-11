Premier Morawiecki weźmie w środę udział w manewrach wojskowych Puma-22

W środę premier Mateusz Morawiecki będzie uczestniczył w manewrach wojsk państw Grupy Wyszehradzkiej Puma-22 w Nowej Dębie - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. W wydarzeniu weźmie też udział premier Słowacji Eduard Heger.

Jak poinformował Müller, przy okazji ćwiczeń planowane jest robocze spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Eduardem Hegerem. "Szefowie rządów omówią bieżące kwestie dwustronne oraz kluczowe tematy międzynarodowe, w tym szczególnie dotyczące aktualnej sytuacji w Ukrainie" - przekazał rzecznik.

Müller przypomniał także, że ostatnie spotkanie dwustronne premierów miało miejsce w sierpniu tego roku podczas uruchomienia połączenia gazowego Polska-Słowacja w Strachocinie. Podkreślił, że gazociąg stanowi ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe, który wzmocni bezpieczeństwo surowcowe Polski i Słowacji.

Ćwiczenia Puma-22 to największe manewry wojsk państw Grupy Wyszehradzkiej. Oprócz żołnierzy z państw V4 biorą w nich udział również wojskowi z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Łącznie w manewrach będzie szkolić się ok. 1700 żołnierzy, przede wszystkim z wojsk pancernych i zmechanizowanych, którzy będą korzystać z ok. 300 jednostek sprzętu.

Manewry wojskowe odbywają się od 4 do 11 listopada na poligonie w Nowej Dębie. Scenariusz manewrów uwzględnia kontekst rosyjskiej agresji na Ukrainę.