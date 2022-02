Premier Morawiecki: Wielka Brytania dała dowód solidarności

Wielka Brytania dala dowód solidarności z Polską, Ukraina i wschodnia flanką NATO - napisał w czwartek na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

"Żyjemy w niespokojnych czasach, więc musimy dbać o jakość naszych sojuszy. Cieszę się, że dziś z premierem Wielkiej Brytanii Boris Johnson omówiliśmy najważniejsze kwestie bezpieczeństwa w regionie, w tym działania Rosji wobec Ukrainy" - napisał szef polskiego rządu.

"Wielka Brytania dała wspaniały dowód solidarności z Polską, Ukrainą i wschodnią flanką NATO. Dziś do naszego kraju przybyła kolejna grupa brytyjskich żołnierzy, którzy wzmocnią siłę Paktu Północnoatlantyckiego" - dodał premier. W czwartek w Warszawie wylądowała grupa Royal Marines, przysłanych przez Wielką Brytanię jako dodatkowe sojusznicze wsparcie.

Premier nawiązał do koncentracji rosyjskich wojsk przy granicy Ukrainy. "Celem politycznym Putina jest rozbicie naszego sojuszu, więc musimy pokazywać, jak bardzo jesteśmy spójni. Tam, gdzie punktem odniesienia jest polityka imperialna, tam wszystko może stać się narzędziem agresji - zarówno gazociąg, migranci czy internet. I tego dzisiaj doświadczamy" - dodał we wpisie. "Rosja stawia przed nami fałszywą alternatywę - albo suwerenna Ukraina, albo pokój i spokój. Chcemy prawa narodów do samostanowienia i państw do obrony swojej integralności terytorialnej" - oświadczył Mateusz Morawiecki.

"Polska i Wielka Brytania stoją jednoznacznie po stronie pokoju i bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję za tak aktywną rolę, jaką przyjmuje Premier Johnson w obliczu tego testu naszego sojuszu i siły woli" - dodał.

W czwartek przybył do Polski z wizytą premier Boris Johnson. W Warszawie wylądowała też grupa brytyjskich żołnierzy, których przysłanie minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace zapowiedział w poniedziałek po spotkaniu z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem. Wielka Brytania wydzieliła żołnierzy do wielonarodowego batalionu NATO, 100 osób zostało ponadto przysłanych dla wsparcia polskiego wojska przy granicy z Białorusią.