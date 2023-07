Premier Morawiecki: wierzę, że konserwatywna fala będzie wzmocniona

Wierzę bardzo głęboko, że będzie wzmocniona ta konserwatywna fala, że będzie wzmocnione to, co rozpoczęło się od rządów PiS - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki wraz z przebywającą w Warszawie premier Włoch Giorgią Meloni wzięli udział w panelu pt. "Przyszłość Unii Europejskiej", który został zorganizowany w ramach spotkania grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Morawiecki w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na konserwatywne rządy w państwach UE. "Wierzę bardzo głęboko, że będzie wzmocniona ta konserwatywna fala, że będzie wzmocnione to, co rozpoczęło się od rządów PiS" - podkreślił. Jak dodał, później miały miejsce zwycięstwa kolejnych konserwatywnych ugrupowań, m.in. przejęcie we Włoszech władzy przez ugrupowanie premier Giorgii Meloni.

Wskazał, że są to "kamienie milowe na drodze do zwycięstwa kolejnych ugrupowań, które szanują tradycję, ale jednocześnie mają bardzo dobrą ofertę dla Europy na przyszłość"

Szef polskiego rządu wyraził nadzieję, że "alians polsko-włoski będzie wzmocniony w innych krajach". Jak ocenił, niedługo może dołączyć do niego Hiszpania - czwarty kraj UE pod względem ludności.

"Już niedługo kraj numer trzy, cztery i pięć co do ludności, czyli Włochy, Hiszpania i Polska, mogą być rządzone lub współrządzone poprzez siły opierające się na tradycji, na zdrowym rozsądku, na realizmie" - zauważył premier.

Morawiecki dodał, że wierzy w to, iż ich wizja Europy przeważy, będzie właściwa i zwycięska.