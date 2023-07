Premier Morawiecki: wspólne głosowanie Ameryki Łacińskiej i UE jest ważne dla izolacji Rosji

Wspólne głosowanie Ameryki Łacińskiej i Europy w Organizacji Narodów Zjednoczonych jest ważne dla budowania polityki izolacji Rosji - podkreślił we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki we wtorek w Brukseli reprezentował Polskę podczas trzeciego szczytu pomiędzy przywódcami państw UE a liderami krajów Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (UE-CELAC).

"Wspólne głosowanie w ramach ONZ jest ważne, żeby budować politykę, powiem wprost, szczerze, może mocno, politykę izolacji Rosji" - zaznaczył.

- Tysiące kilometrów stąd, rosyjska agresja jest różnie postrzegana - dodał.

W Brukseli spotkali się przywódcy państw UE z liderami krajów Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (UE-CELAC). Głównym tematem spotkania była współpraca na rzecz sprawiedliwej transformacji.

Morawiecki na konferencji prasowej nawiązując do szczytu powiedział, że jednym z celów spotkania jest uświadomienie przywódców Ameryki Łacińskiej na czym polegają europejskie problemy, co jak zauważył, może przełożyć się również na wspólne głosowanie w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych.

"W ramach ONZ musimy budować koalicję państw miłujących pokój, pragnących wrócić do stabilności, do normalności, spokoju, ale to będzie możliwe, tylko jeżeli powstrzymamy agresywną politykę Rosji" - powiedział Morawiecki.

Premier podkreślił, że zwracał uwagę swoim odpowiednikom z tego regionu, że wojna na Ukrainie ma wpływ na wysokie ceny energii, co przekłada się na inflację. Jak mówił, miało zostać przyjęte ze zrozumieniem to, że "putinflacja ma wpływ nawet na sytuację w Ameryce Łacińskiej".

"To ważny szczyt, trzeba wymieniać się poglądami, budować wspólne mianowniki, stanowiska. Dobrze, że tak się tutaj udało uczynić, że zbudowaliśmy wspólne rozumienie tego czym jest wojna na Ukrainie, ale także jak ważna jest ochrona polskiego i europejskiego rynku" - powiedział Morawiecki.

Delegacja polska zarysowała warunki brzegowe deklaracji

"Ze względu na to, że polityka jest czasami sztuką poszukiwania wspólnego mianownika deklaracja nie będzie łatwa do osiągnięcia" - stwierdził premier.

Poinformował, że delegacja polska zarysowała warunki brzegowe deklaracji. "Warunkiem brzegowym jest jednoznaczne potępienie agresji rosyjskiej. Tysiące kilometrów stąd jest to czasem różnie postrzegane" - zaznaczył Morawiecki.

Dodał, że Ameryka Łacińska jest w tym kontekście zróżnicowana. "Rozmawiałem dziś z lewicowym prezydentem Kolumbii. Uzyskałem od niego mocne potępienie rosyjskiej agresji" - zaznaczył szef polskiego rządu.

Przypomniał, że Rosjanie często odwołują się do lewicowych przywódców, korzystając ze swojego komunistycznego, sowieckiego dziedzictwa. "Wykorzystując to antydziedzictwo, które jest zupełnie inaczej postrzegane w Ameryce Łacińskiej, próbują robić wodę z mózgu mieszkańcom tego regionu świata" - podkreślił premier.

Dlatego, jak stwierdził, bardzo ważne jest to, by tłumaczyć, co dla świata oznacza agresja rosyjska. "Nie możemy odejść od jednoznacznego potępienia. To jest warunek niezbędny, aby deklaracja została wypracowana" - zaznaczył premier.

Ocenił, że ważniejsze niż podpisanie deklaracji, jest wymiana poglądów, doświadczeń i "jednoznaczne zaznaczenie stanowiska Polski w tej sprawie", jak również w sprawie wolnego handlu z ochroną polskiego rolnictwa.

Szczyt UE-CELAC ma być symbolem nowego otwarcia między dwiema organizacjami międzynarodowymi

Unia Europejska chce, by dwudniowy szczyt UE-CELAC (Wspólnota Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów) był symbolem nowego otwarcia między dwiema organizacjami międzynarodowymi. Szanse na to są niewielkie, ponieważ dwa bloki nie mogą uzgodnić wspólnego stanowiska ani w sprawach handlu, ani w kwestii inwazji Rosji na Ukrainę.

Od ponad tygodnia obie strony spierają się o to, czy w ogóle wspominać w deklaracji podsumowującej szczyt o rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rządy w całej Ameryce Południowej niechętnie potępiają Rosję za jej wojnę przeciwko Ukrainie.