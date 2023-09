Premier Morawiecki: współtwórca resetu z Rosją, chce układać teraz relacje z Ukrainą - to HiPOkryzja

Współtwórca resetu z Rosją, chce układać teraz relacje z Ukrainą. To nie tylko bezczelność - to HiPOkryzja - napisał we wtorek na Twitterze premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do lidera PO Donalda Tuska.

"Donald Tusk myśli, że jest wybitnym strategiem, a na tydzień przed wybuchem wojny na Ukrainie mówił +dzisiaj inwazja na wielką skalę wydaje się wyraźnie mniej prawdopodobna+" - mówi w dołączonym do wpisu filmie lektor, cytując słowa Tuska z jednej z historycznych konferencji prasowych.

Następnie lektor stwierdza, że "gdy doszło do najgorszego stchórzył, nie pojawił się nawet w Kijowie", odnosząc te słowa do lidera Koalicji Obywatelskiej. "To rząd Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął wielką ofensywę dyplomatyczną" - dodaje.

W filmie pojawia się też wypowiedź Tuska z 2009 r., kiedy ten mówi "z premierem Putinem przypilnujemy, aby nikt piachu w tryby nie sypał". Lektor dodaje, że "Tusk to niebezpieczny człowiek, który doprowadził do resetu z Putinem".

Następnie lektor mówi, że Tusk "wspólnie z Angelą Merkel wpuścił nielegalnych imigrantów do Europy". Cytowana jest także wypowiedź lidera KO z jednej z konferencji, podczas których mówi - "ja każdego dnia organizowałem pracę Unii Europejskiej w kwestii migracji". "Donald za co się nie złapie, wszystko destabilizuje, uważajcie na niego" - kwituje lektor.

