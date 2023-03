Premier Morawiecki złożył kondolencje po wypadku pociągów w Grecji

Premier Mateusz Morawiecki złożył w środę "najgłębsze kondolencje" premierowi Kyriakosowi Mitsotakisowi oraz wszystkim, którzy stracili bliskich w zderzeniu pociągów, do którego doszło we wtorek późnym wieczorem w południowej Grecji.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

We wtorek wieczorem na wysokości miasta Larissa kilka minut przed północą doszło do zderzenia pociągu osobowego, którym podróżowało 350 pasażerów, z pociągiem towarowym. Wybuchł pożar.

W wyniku zderzenia pociągu towarowego z pociągiem pasażerskim, do którego doszło w odległości 380 kilometrów od Aten, zginęło co najmniej 36 osób, a 85 zostało rannych; co najmniej 25 osób jest ciężko rannych - poinformowała agencja AP.

"W Grecji doszło do tragicznego zderzenia pociągu pasażerskiego z towarowym. Składam najgłębsze kondolencje premierowi Kyriakosowi Mitsotakisowi i wszystkim, którzy stracili bliskich" - napisał na Twitterze szef polskiego rządu.

Wielu spośród 350 pasażerów, którzy znajdowali się w pociągu, było studentami wracającymi po długim weekendzie do domu. Według greckich mediów jest to "najtragiczniejszy wypadek kolejowy, jakiego Grecja kiedykolwiek doświadczyła".