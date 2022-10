Premier Morawiecki: zostało do uzgodnienia 5-10 procent w sprawie KPO

Jeśli chodzi o KPO zostało do uzgodnienia z Komisją Europejską 5 do 10 procent, czyli bardzo niewiele - zapewnił w piątek w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

Podczas konferencji prasowej w Brukseli premier Mateusz Morawiecki został zapytany o stan negocjacji między Polską, a Komisją Europejską w sprawie Krajowego Planu Odbudowy.

"Jeśli chodzi o KPO to mam wrażenie, że jesteśmy coraz bliżej, mimo że rzeczywiście kilka procent tych uzgodnień jeszcze cały czas nas dzieli" - odpowiedział premier.

"Gdybyście państwo spytali Komisje Europejską, ile jeszcze procent tych uzgodnień zostało do zakończenia, myślę, że oni również by powiedzieli, iż gdzieś między 5 a 10 procent. Przyznacie państwo, że ze 100 procent 5 czy 10 procent do uzgodnienia to nie jest jeszcze dużo" - zaznaczył.

Szef rządu podkreślił, że jego zdaniem "te ostatnie kwestie pozostałe do uzgodnienia da się wyjaśnić w oparciu o stan prawny, który już dzisiaj obowiązuje". "Ale jesteśmy pełni dobrej woli, zobaczymy czy po drugiej stronie również ze strony Komisji Europejskiej będzie dobra wola" - mówił.

Tym niemniej, dodał, "ruszamy z kopyta" z programami z KPO, a także "podpisaliśmy już wszystkie programy" dotyczące funduszy strukturalnych czy funduszy rolnych. "Prędzej czy później te środki do Polski trafią" - ocenił szef rządu.

Polska ma otrzymać w ramach KPO 24 mld euro dotacji i 12 mld euro pożyczek z unijnego funduszu na odbudowę gospodarczą po pandemii. Komisja Europejska stoi jednak na stanowisku, że aby otrzymać te pieniądze, Polska musi wywiązać się ze zobowiązań podjętych w celu zreformowania systemu środków dyscyplinarnych w sądownictwie.