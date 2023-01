Premier: musimy dbać o wszystkie środki, które możemy przyciągnąć do Polski na rozwój

W dobie walki o bezpieczeństwo polskich granic, o naszą suwerenność, musimy cały czas dbać o wszystkie ewentualne środki, które możemy przyciągnąć do Polski na rozwój - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

"Niektórzy już skreślili te środki (na KPO - PAP), ale ja uważam, że w dobie walki o bezpieczeństwo polskich granic, o naszą suwerenność, musimy cały czas dbać o wszystkie ewentualne środki, które możemy przyciągnąć do Polski na rozwój, na wzrost wynagrodzeń polskich pracowników, na stabilizacje polskiej gospodarki, na uspokojenie rynków finansowych" - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki po uchwaleniu przez Sejm nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

Premier podkreślił, że efekty odnośnie rentowości polskich obligacji widać już teraz, porównując je z poziomami które osiągały 2-3 miesiące temu. Zaznaczył przy tym, że to również zasługa ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka.

Morawiecki podziękował również koalicjantom z Solidarnej Polski. "To były długie, wielogodzinne debaty, gdzie szereg wniosków które usłyszeliśmy ze strony naszych kolegów z SP miało bardzo dużo słuszności, to były słuszne uwagi. Ale polityka to jest sztuka kompromisu, ale my ten kompromis, niełatwy kompromis (osiągnęliśmy - PAP), nie taki przy którym miałbym ogromną satysfakcję, ale uważam, że są teraz ważniejsze rzeczy o które musimy walczyć.

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Za projektem zagłosowali niemal wszyscy posłowie PiS. Przeciwko była Solidarna Polska, Konfederacja i Polska 2050. Posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i KP-PSL w zdecydowanej większości wstrzymali się od głosu.

Projekt ma - według posłów PiS - wypełnić wymagania związane z kluczowym "kamieniem milowym" warunkującym uruchomienie przez Komisję Europejską środków na KPO. Założenia ustawy były negocjowane podczas rozmów ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Brukseli.