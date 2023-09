Premier: musimy pokazać "czerwoną kartkę" tym, którzy chcieli z Polski uczynić kondominium

15 października musimy pokazać "czerwoną kartkę" tym, którzy chcieli z Polski uczynić kolejne kondominium - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. "Tutaj niemiecka kultura, tutaj ruskie wojska i to jest, niestety, całkiem na serio. Tak właśnie postępowali i postępują politycy PO" - stwierdził.

Szef rządu wyruszył w poniedziałek rano w objazd "PiSbusem". Przed wyjazdem Morawiecki zorganizował konferencję prasową przed PGE Stadionem Narodowym w Warszawie, na której przekazał, że "podstawą" jego objazdu będzie linia Wisły, ponieważ - jak mówił - jest ona symbolem.

"Tutaj też jesteśmy po drugiej stronie Wisły, po prawej stronie Wisły. Tutaj mogłyby stać ruskie stanowiska rakietowe i strzelać w kierunku Poznania, Wrocławia, Kalisza, Leszna, Ostrowa Wielkopolskiego, Piły, Koszalina, Szczecina i wszystkich przepięknych polskich miast" - mówił Morawiecki.

Jak przekonywał, w wyborach 15 października musimy pokazać "czerwoną kartkę" tym, którzy chcieli z Polski uczynić kolejne kondominium. "Tutaj niemiecka kultura, tutaj ruskie wojska i to jest, niestety, całkiem na serio. Tak właśnie postępowali i postępują politycy PO" - ocenił.

Premier przypomniał również podczas konferencji, że szef PO Donald Tusk przyjął nagrodę im. Walthera Rathenaua. "Czy ktoś z państwa przyjąłby order cara Mikołaja I albo order Katarzyny II, która w rosyjskiej historiografii jest nazywana wielką? Czy ktoś z państwa by przyjął taki order? To Donald Tusk przyjął order właśnie Walthera Rathenaua, +polakożercy+, strasznej osoby wobec Polaków, naprawdę kogoś wyjątkowo odrażającego. I on przyjął taki order" - powiedział Morawiecki.

Przypomniał również o słowach prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. "Pamiętacie państwo, jak powiedział, że +będziemy mieli+ za dwa lata lotnisko w Berlinie i dlatego niepotrzebny jest ten Centralny Port Komunikacyjny, to już moje słowa dodaję" - mówił. "Tusk i Trzaskowski właśnie w ten sposób myślą o Polsce" - dodał szef rządu.

