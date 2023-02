Premier: musimy przygotować się na odstraszanie i obronę przed Rosją

Musimy przygotować się na wieloletnie odstraszanie i obronę przeciwko rosyjskiemu zagrożeniu - mówił premier Mateusz Morawiecki rozpoczynając środowe spotkanie z prezydent Węgier Katalin Novak.

W środę premier spotkał się w Łazienkach Królewskich z prezydent Węgier.

"Musimy przygotować się na wieloletnie odstraszanie i obronę przeciwko rosyjskiemu zagrożeniu i w tym kontekście też przed nami dużo wyzwań gospodarczych, w tym oczywiście kryzys energetyczny, inflacja w całej Europie" - mówił przed rozmową Morawiecki i dodał, że "wojna na Ukrainie jest najważniejszym tematem, który również musi zostać omówiony". "Słusznie, że możemy porozmawiać z przyjaciółmi z Węgier na ten temat" - powiedział.

Novak przypomniała, że 24 lutego będzie rocznica rosyjskiej inwazji na Ukrainę. "Myślę, że to rzeczywiście słuszne, aby porozmawiać o tym, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 12 miesięcy i co przed nami" - powiedziała. "Mamy nadzieję wspólnie, że ta wojna się zakończy" - podkreślała.

"Jestem tutaj nie tylko jako prezydent, ale też jako przyjaciel Polski i wiesz, że bardzo ważna jest przyjaźń węgiersko-polska, dlatego też jestem bardzo wdzięczna, że możemy dziś porozmawiać i będzie to ważna i szczera rozmowa" - mówiła prezydent Węgier, zwracając się do Mateusza Morawieckiego.

Po zakończeniu spotkania w cztery oczy obojga polityków, odbędzie się spotkanie delegacji obu krajów.

Jak zapowiadał wcześniej rzecznik rządu Piotr Müller, przywódcy mają omówić bieżące kwestie z zakresu współpracy dwustronnej i regionalnej oraz wyzwania związane z trwającą rosyjską agresją na Ukrainę. "Kluczowe jest silne wsparcie wszystkich krajów UE w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla Ukrainy i całej Europy. Rozmowy z przywódcami innych państw są kluczowe w tak przełomowym czasie" - podkreślał Müller.

Prezydent Novak pełni swój urząd od 10 maja 2022 r.; wcześniej w węgierskim rządzie była m.in. ministrem ds. rodziny. Po raz pierwszy odwiedziła Polskę 17 maja 2022 r. i była to pierwsza zagraniczna wizyta prezydent Węgier. Spotkała się wówczas m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim oraz marszałek Sejmu Elżbietą Witek.