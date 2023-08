Premier: musimy trzymać się razem, nie możemy dopuścić turboliberałów do władzy

Musimy trzymać się razem, my, naród polski. Nie możemy dopuścić turboliberałów do władzy, tych którzy zniszczą naszą solidarność - powiedział w piątek w Gorlicach premier Mateusz Morawiecki.

Jak mówił szef rządu podczas spotkania z mieszkańcami Gorlic, "z miłości do Polski wspomnijmy na moment to wspaniałe zwycięstwo, którego trzy dni temu świętowaliśmy 103. rocznicę", czyli Bitwę Warszawską. "Wtedy polski żołnierz obronił Rzeczpospolitą przed Ruskimi. Także i dziś pamiętajmy, że ze strony Rosji jest to zagrożenie. Ze strony innych mocarstw też płyną różnego rodzaju zagrożenia i groźby" - zaznaczył premier.

Dlatego - zdaniem szefa rządu - "musimy trzymać się razem, my, naród polski". "Nie możemy dopuścić turboliberałów do władzy, tych którzy zniszczą naszą solidarność" - wezwał.

"Wtedy pogoniliśmy Ruska, pogonimy i Tuska" - podkreślił ponadto Morawiecki, nawiązując do niedawnej rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Jak dodał, "dlatego 15 października zapraszam wszystkich do urn wyborczych, aby każdy mógł się wypowiedzieć". "Wszyscy Polacy żeby mogli powiedzieć, co myślą o tych pytaniach referendalnych i żeby wybrali na kolejne cztery lata tych, którzy chcą zmieniać Polskę w kierunku państwa silnego, dostatniego, solidarnego, sprawiedliwego i dumnego" - podsumował Morawiecki.