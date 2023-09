Premier: my przedstawiliśmy punkty programowe; po ich stronie mamy puste obietnice

My na sobotnim spotkaniu PiS przedstawiliśmy punkty programowe, po ich stronie mamy puste obietnice i spektakl hejtu wobec nas na konwencji PO w Tarnowie - mówił w niedzielę premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu życzył Polakom, by "postawili na wiarygodność".

W sobotę w Końskich (woj. świętokrzyskie) odbyła się konferencja programowa PiS, a w Tarnowie - kongres Koalicji Obywatelskiej. Do tych wydarzeń premier Morawiecki nawiązał podczas niedzielnej transmisji live na Facebooku.

"Wczoraj po naszym spotkaniu programowym mam taką refleksję, że po drugiej stronie, sto kilkadziesiąt kilometrów dalej, w Tarnowie, widziałem spektakl hejtu wobec nas, natomiast my przede wszystkim pokazywaliśmy nasze punkty programowe" - powiedział Morawiecki.

Premier przypomniał, że podczas konferencji programowej PiS zaproponował konkrety programowe, m.in. wprowadzenie emerytur stażowych - 38 lat dla kobiet i 43 dla mężczyzn. "To punkt, który jest bardzo ważny, ponieważ dotyczy najciężej wśród nas pracujących ludzi (...), pracujących fizycznie osób, które do tej pory nie miały prawa przejść na emeryturę, mimo że tak długo pracowały i uzbierały tyle lat składek" - zaznaczył.

Tymczasem - wskazywał Morawiecki - PO ma "różne niespełnione obietnice". "Platforma miała obniżać podatki. (...) Z tych obniżek podatków wyszły im podwyżki - podwyżka podatku VAT od 2011 roku, rok później podwyżka stawek ZUS-owskich, mam na myśli tu stawki rentowe. (...) Mieli wdrożyć elektroniczny dowód osobisty - my to zrobiliśmy. Mieli wdrożyć rozwiązania elektroniczne w służbie zdrowia - my to wdrożyliśmy" - wyliczał premier. "Pamiętacie też państwo, kiedy obiecywali, że nie zabiorą pieniędzy z OFE, też pieniędzy emerytalnych. Ale, niestety, te pieniądze również zostały zabrane" - dodał.

"Po ich stronie mamy mnóstwo pustych obietnic. Niestety, świadczy o tym to, co zrobili, kiedy byli u władzy" - ocenił premier.

Życzył również Polakom, by "postawili na wiarygodność, na sprawdzone rozwiązania". "By - nawet jeśli sądzą, że popełnialiśmy błędy, i mają racje, bo popełnialiśmy błędy, że potykaliśmy się - tak, potykaliśmy się. Przy niedzieli mogę powiedzieć - +potykaniem dobrym potykałem się+" - powiedział Morawiecki.

Zachęcał Polaków, by "przede wszystkim zaufali wiarygodności", "tym, którzy starali się zrealizować bardzo wiele zapowiadanych programów". "I bardzo wiele z nich wdrożyliśmy rzeczywiście w życie. Staraliśmy się wszystkie, nie wszystko wyszło" - zaznaczył.

Morawiecki nawiązał też w niedzielę - jak mówił - "bardzo głośnego w internecie zdjęcia chleba". "Najpierw ten (Donald) Tusk, który całuje chleb, a później ten sam chleb - albo przynajmniej tak internet pokazywał, że ten sam chleb - na śmietniku. To bardzo wymowne. Brak tego szacunku do chleba po stronie liberałów, ta prześmiewczość, to instrumentalne traktowanie naszych polskich symboli jest rzeczą absolutnie wymowną" - ocenił.

W sobotę lokalny portal tarnovska.tv donosił o zdjęciu bochenka chleba z napisem "Tusk", leżącym w kartonie po pizzy koło pojemników na segregowane śmieci po konwencji programowej Koalicji Obywatelskiej w Tarnowie.

"Dla mnie chleb ma taką swoją szczególną wartość, szczególną wymowę, symbolikę, całej historii Polski, ale właśnie w kulturze polskiej, myślę, że szczególną w porównaniu do kultur innych krajów europejskich" - podkreślił premier Morawiecki.

Premier życzył też polskiej reprezentacji w piłce nożnej sukcesu w niedzielnym meczu z Albanią; podkreślił, że trzyma również kciuki za polskich siatkarzy grających w niedzielę z Belgią.