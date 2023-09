Premier: myślę, że PO podmieni Tuska na Trzaskowskiego, jako kandydata na premiera

Myślę, że PO podmieni Donalda Tuska na Rafała Trzaskowskiego, jako kandydata na premiera, bo Tusk bardzo słabo idzie w kampanii wyborczej; jestem jednak przekonany, że poradzimy sobie z taką podmianką - powiedział premier Mateusz Morawiecki w Polsat News.

W rozmowie z Polsat News w środę premier Morawiecki został zapytany, czy "lepiej by im współpracowało się z premierem Donaldem Tuskiem, czy Rafałem Trzaskowskim". "Pan Rafał Trzaskowski jest taką marionetką Tuska, szczerze powiedziawszy. A jak wszyscy Polacy chcieliby zobaczyć, do jakich korków doszłoby w Polsce, do jakiego zatrzymania gospodarki, to niech przyjadą do Warszawy, niech zobaczą nie tylko, jak zarządzali tymi ściekami z +Czajki+, ale również jak zarządzają ruchem" - powiedział Morawiecki.

"Trzaskowski to jest po prostu marionetka Tuska; my się tutaj niczego nie obawiamy - ale rzeczywiście sądzę, że jest taki plan Platformy, podobnie jak 3,5 roku temu. Oni zamienili wtedy panią Małgorzatę Kidawę-Błońską na Trzaskowskiego (jako kandydatów w wyborach prezydenckich w 2020 roku - PAP). Myślę, że podmienią Tuska na Trzaskowskiego, bo bardzo słabo mu idzie w tej kampanii. Już dawno miała być mijanka, mieli przegonić PiS, a tymczasem widać, że idzie im tutaj coraz słabiej; jestem przekonany, że tak jak wtedy prezydent Andrzej Duda wygrał, tak i my teraz spokojnie sobie poradzimy z taką podmienioną wersją" - ocenił.

Premier został też spytany, czy PiS przedstawiło już wszystkie swoje propozycje przedwyborcze. "Prowadzimy teraz kampanię mobilizacyjną, kampanię bezpośredniego dotarcia do wyborców, kampanię 10 mln uściśniętych dłoni. (...) A strategia, jaką będziemy realizowali, żeby wygrać wybory, jest naszą strategią polityczną - i będziemy ją pokazywać; ewentualne propozycje programowe będziemy też sukcesywnie pokazywali" - powiedział.